Buty Nike Adapt tracą dostęp do aplikacji mobilnej. Zaraz, co?

Jeżeli znacie film „Powrót do przyszłości”, zapewne kojarzycie koncept marki Nike, która wypuściła na rynek buty z technologią samozaciskową. Mowa o Nike HyperAdapt 1.0 oraz Nike MAG. Jaka przyszłość czeka te modele?

Aplikacja Nike Adapt zniknie z Google Play i App Store

Kilka lat temu firma Nike postanowiła nawiązać do trylogii „Powrót do przyszłości” i, inspirując się tą serią filmów, wypuściła na rynek modele Nike HyperAdapt 1.0 oraz Nike MAG. Pierwszy z nich, zaprojektowany przez Tinkera Hatfielda, ma umieszczony pod stopą system sznurowania, który mógł być kontrolowany poprzez aplikację mobilną Nike Adapt BB, dostępną zarówno w Google Play, jak i App Store.

Teraz gigant na rynku obuwia oraz odzieży sportowej ogłosił, że nie stworzy już nowych wersji tych butów, a do tego w przyszłym miesiącu aplikacja do ich kontrolowania zniknie z Google Play i App Store. Właściciele obuwia jednak dalej będą mogli używać fizycznych przycisków na obuwiu, żeby móc włączać i wyłączać system, sprawdzić stan baterii, a także zaciskać lub luzować sznurowadła.

Nike Hyper Adapt 1.0 (źródło: theverge)

Co jeszcze stracą właściciele „inteligentnych” butów Nike?

Możliwość sterowania zaciskiem sznurowadeł z poziomu aplikacji poprzez podłączenie przez Bluetooth to fajny bajer, ale nie jest on jedyną rzeczą, która zniknie. Posiadacze butów nie będą mieli już możliwości regulacji oświetlenia, za to pozostanie im opcja zapisywania pojedynczych ustawień wstępnych.

To, że aplikacja zniknie z Google Play i App Store nie oznacza, że osoby obecnie ją posiadające nie będą mogły już z niej korzystać. Ci, którzy do 6 sierpnia zdążą ją zainstalować, dalej będą mogli używać Nike Adapt BB. Firma ostrzega jednak, że: nie będzie dało się przenieść aplikacji na nowe urządzenie, a przyszłe aktualizacje iOS mogą ograniczyć lub zakończyć funkcjonalność lub mogą całkowicie usunąć aplikację z urządzenia.

Taki ruch ze strony Nike oznacza, że widocznie inteligentna odzież to na ten moment nie jest kierunek, w którym firma chce bardzo mocno podążać. Trudno też jest się jej dziwić, gdyż zainteresowanie takim towarem, na dłuższą metę, może być o wiele niższe niż „klasycznymi” modelami.