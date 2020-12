No i to jest promocja – Borderlands 3 Ultimate Edition za niecałe 3 złote w Google Stadia!

Nareszcie, rok po premierze w innych krajach, Google Stadia trafiła do Polski. Moje wrażenia z przedpremierowego korzystania z usługi możecie przeczytać w teście Google Stadia, w którym to usługę tę finalnie polecam sprawdzić każdemu – pomimo paru uchybień. Zachęcić Was do tego może również bardzo kusząca promocja od Google.

Borderlands 3 Ultimate Edition za niecałe 3 złote w Google Stadia!

Trzecia odsłona Borderlands to bez wątpienia jedna z najlepszych gier 2019 roku. Gearbox Software stanął na wysokości zadania i dostarczył fanom świetną nową odsłonę ich szalonej serii loot-shooterów. Tak więc bez żadnego mrugnięcia okiem mogę tę grę polecić praktycznie każdemu – tym bardziej w cenie zaledwie trzech złotych!

By skorzystać z promocji, wystarczy założyć konto w usłudze Google Stadia (potrzebujemy do tego jedynie naszego konta Google i przeglądarki Google Chrome), a także aktywować bezpłatny miesiąc Stadia Pro – tu już przypisać musimy swoją kartę kredytową. To oznacza, że włączy się cykliczne pobieranie opłaty za abonament, warto więc pamiętać o ewentualnej rezygnacji z usługi przed końcem wykorzystania darmowego okresu, by nie ponieść żadnych niepożądanych kosztów.

Gdy spełnimy powyższe warunki, to zyskamy jednorazową zniżkę o wartości 40 złotych, którą możemy wykorzystać na dowolne zakupy w sklepie – również na przecenione produkty. Dzięki temu Borderlands 3 w wersji Ultimate Edition kupimy za zaledwie 2,95 złotych!

Borderlands 3 Ultimate Edition – 42,95 złotych (ze zniżką za 2,95 złotych)

Wydaje mi się, że 3 złote za taki tytuł, jak Borderlands 3, to bardzo uczciwa oferta ;). Warto więc sprawdzić tę produkcję, by chociażby wypróbować przy okazji Google Stadia samemu.

7.5 OCENA

W sklepie Google Stadia znajdziemy również dwie inne kuszące oferty!

Jeśli Borderlands 3 Was nie interesuje lub macie tę grę już na innej platformie, to zwracam uwagę, że w promocji dostępne są też dwa inne tytuły: PGA TOUR 2K21 i całkiem niezłe Zombie Army 4: Dead War Deluxe Edition, które miałem okazje recenzować w lutym tego roku. Obydwie gry również kupimy za zaledwie parę złotych:

Warto dodać, że po zakupie którejkolwiek z gier w Google Stadia, możemy grać w nie już bez żadnych dodatkowych opłat, nawet po wygaśnięciu płatnego abonamentu Stadia Pro.

Zobacz też nasz test Google Stadia: