BMW Definition CE 04 – elektryczny skuter prawie jak z Cyberpunk 2077

Jak będą wyglądać skutery w niedalekiej przyszłości? Niewykluczone, że podobnie do elektrycznego BMW Definition CE 04.

Skuter stworzony do miasta

Bawarski producent samochodów i motocykli, podczas wydarzenia #NEXTGen 2020, zaprezentował BMW Definition CE 04, czyli koncept elektrycznego skutera. Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z wersją prawie produkcyjną i trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę futurystycznie. Jak już wspomniałem w tytule – skuter jak najbardziej pasowałby do świata przedstawionego w Cyberpunk 2077.

Niemcy zaznaczają, że nowy skuter jest częścią obranej strategii elektromobilności i skierowany przede wszystkim do poruszania się w mieście. Może być on wykorzystywany zarówno przez indywidualnych użytkowników, jak i także firmy – np. jako środek transportu do zamówionego jedzenia.

Udało nam się przenieść do serii wiele innowacyjnych elementów i szczegółów koncepcji. Warunki techniczne napędu elektrycznego – takie jak płaski akumulator w podwoziu i kompaktowy układ napędowy – pozwoliły nam stworzyć niezwykle charakterystyczną konstrukcję, która definiuje nową, miejską estetykę i wyraźnie odbiega od konwencjonalnego stylu. Projekt, który wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom prostej funkcjonalności, wyraźnej estetyki i cyfrowej rzeczywistości, w której żyją dzisiejsi użytkownicy. Nowa konstrukcja doprowadziła do rewolucji wizualnej i stworzyła wiele nowych motywów stylistycznych. Być może podzieli opinię publiczną, ale na pewno się wyróżni — informuje Alexander Buckan, szef działu projektowania BMW Motorrad.

Przede wszystkim praktyczność

Owszem, BMW Definition CE 04 zwraca uwagę wyglądem i jak najbardziej wyróżnia się na tle większości skuterów, które obecnie poruszają się po publicznych drogach. Mimo tego, nie mamy do czynienia z pojazdem, który po prostu ma tylko wyglądać futurystycznie. Wśród wytycznych projektu ważnym elementem była również praktyczność.

Według BMW, elektryczny skuter nie należy do kategorii „fun bike” i nie służy, aby przy dobrej pogodzie wybrać się na wycieczkę w góry. To praktyczny pojazd na co dzień do dojazdów z domu do pracy czy na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi. Ma on pozwolić na komfortowe poruszanie się w mieście i to raczej nie na dużych dystansach – docelowa grupa użytkowników ma pokonywać trasy mające około 12 km.

Na pokładzie nie zabrakło rozwiązań skierowanych dla współczesnego kierowcy. Mamy więc funkcję łączności ze smartfonem czy czytelny, mający aż 10,25 cala wyświetlacz, służący do przekazywania najważniejszych danych.

Niestety, nie poznaliśmy jeszcze zbyt wielu szczegółów. Na kolejne informacje najpewniej będziemy musieli poczekać do momentu, gdy BMW Definition CE 04 zbliży się do finalnej wersji.

Warto dodać, że BMW stawia na elektromobilność nie tylko w przypadku jednośladów, ale również samochodów. W ofercie firmy znajdziemy już m.in. w pełni elektrycznego SUV-a, a w planach jest chociażby model i4.