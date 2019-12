Nowość: Błyskawiczne doładowania w Orange na kartę w mgnieniu oka

W życiu każdego użytkownika oferty na kartę co jakiś czas przychodzi moment, w którym trzeba doładować konto. Jedni robią to częściej, inni rzadziej. W obecnych czasach nie jest to jednak większym problemem, bowiem operatorzy pozwalają uzupełnić środki na wiele różnych sposobów – zwykle wystarczy na to mniej niż minuta. Dzięki błyskawicznym doładowaniom w Orange można to zrobić jeszcze szybciej.

Błyskawiczne doładowanie konta w Orange na kartę

Aby ułatwić sobie życie i przyspieszyć proces uzupełniania środków do wykorzystania na różne usługi, należy posiadać dostęp do internetu oraz kartę płatniczą lub usługę BLIK. Z tego ostatniego mogą korzystać klienci już kilkunastu banków w Polsce, więc nie powinno być z tym problemu w większości przypadków. Należy jednak pamiętać, że sześciocyfrowy kod BLIK można wygenerować wyłącznie w aplikacji banku, więc jeśli ktoś chce wybrać tę metodę, musi mieć zainstalowany taki program na swoim smartfonie.

Pierwsze, co należy zrobić, żeby skorzystać z błyskawicznych doładowań w Orange na kartę, jest założenie konta na stronie Doładowanie Orange Online. Dla uproszczenia, można zgodzić się na zapamiętanie przez przeglądarkę loginu i hasła na wypadek, gdyby system Was wylogował. Następne trzeba doładować konto i zapisać dane karty płatniczej lub w przypadku korzystania z BLIKA, w aplikacji banku zatwierdzić i zapamiętać odbiorcę. Dzięki temu przy kolejnych transakcjach nie będzie konieczne ponowne wpisywanie sześciocyfrowego kodu ze smartfona (to tzw. BLIK OneClick).

Po aktywacji usługi każda kolejna transakcja przebiega w tle, nie wymaga przechodzenia do systemu banku, a całość trwa kilka sekund. Przy następnych doładowaniach wystarczy zalogować się na konto, wybrać numer telefonu i kwotę doładowania, a następnie kliknąć przycisk „BŁYSKAWICZNE DOŁADOWANIE”. Na koniec klient otrzyma potwierdzenie wykonania transakcji na skrzynkę mejlową.

Korzystanie z błyskawicznych doładowań nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Usługa powstała we współpracy z Blue Media S.A.

Źródło: Biuro Prasowe Orange Polska