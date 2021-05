Historia się powtórzyła: BlizzCon 2021 również odwołany

Sympatycy Blizzarda nie mają powodów do radości. Po raz kolejny z rzędu, coroczne spotkanie fanów produkcji tego wydawcy, BlizzCon, nie dojdzie do skutku.

Czy informacja, którą właśnie podał do publicznej wiadomości Blizzard, jest szokująca? Z całą pewnością nie. W końcu, w 2021 roku, w dalszym ciągu obserwujemy trend odwoływania wielu bardzo istotnych dla branży wydarzeń. Niemniej, miłośnicy tytułów tego wydawcy mogą czuć rozczarowanie, wszak firma obiecywała, że w 2021 roku BlizzCon odbędzie się jak zazwyczaj.

Blizzard: nie jesteśmy gotowi, by zorganizować wydarzenie z publicznością

W informacji, która trafiła do zagranicznych mediów, przedstawiciele Blizzarda wyjaśniają przyczynę odwołania BlizzCon 2021. Tłumaczą, że organizacja wydarzenia z publicznością zajmuje długich kilka miesięcy przygotowań, dlatego biorąc pod uwagę obecne okoliczności, gdzie wiele firm wciąż boryka się ze sporymi utrudnieniami w ciągłości pracy, okazało się to niemożliwe. Oznacza to, że zaplanowane na listopad wydarzenie, z pewnością nie dojdzie do skutku.

Powtórka z rozrywki, czyli widzimy się początkiem przyszłego roku

W miejsce odwołanego BlizzCona, zorganizowano wirtualny event BlizzConline, który odbył się w lutym 2021 roku. W trakcie jego trwania ujrzeliśmy zapowiedzi takich pozycji, jak Diablo II: Resurrected i World of Warcraft: Burning Crusade Classic. W tym roku będzie dokładnie tak samo. W miejsce listopadowego wydarzenia z publicznością, Blizzard zaprasza na spotkanie w formie hybrydowej, które odbędzie się na początku 2022 roku.

Jesteście rozczarowani czy podchodzicie do tej decyzji ze zrozumieniem?