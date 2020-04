Rządowa aplikacja ma błąd pozwalający na sprawdzenie, czy nasi znajomi podlegają kwarantannie

Niejedna osoba przebywająca w kwarantannie domowej czuje przemożną potrzebę podzielenia się tym faktem ze znajomymi, a czasem i całym światem przez serwisy społecznościowe. Mogłaby jednak być bardzo niepocieszona, gdyby wiedziała, że praktycznie każdy może to sprawdzić we własnym zakresie przez rządową apkę Kwarantanna Domowa.

Aplikacja Kwarantanna Domowa powstała z myślą o osobach odbywających dwutygodniową, obligatoryjną kwarantannę, nakładaną na nie po powrocie z zagranicy lub po kontakcie z kimś zarażonym wirusem SARS-CoV-2. Ułatwia ona pracę funkcjonariuszy policji, sprawdzających, czy wszystkie osoby zmuszone do takiego tymczasowego pobytu w domu, respektują zasady nim rządzące.

Problem w tym, że w aplikacji tej wykryto lukę, która w prosty sposób pozwala sprawdzić praktycznie każdej osobie znającej nasz numer telefonu, czy przyznano nam status osoby zmuszonej do zachowywania porządku kwarantanny domowej. Doniósł o tym portal Niebezpiecznik.

W żadnym wypadku nie zachęcamy do wykorzystania wspomnianej luki. Informujemy jedynie, jak działa i wskazujemy, jak (niestety) bardzo proste jest „skontrolowanie” dowolnej osoby, której numer telefonu mamy w książce telefonicznej. Nie zalecamy także instalacji aplikacji Kwarantanna Domowa, jeśli nie został na nas nałożony obowiązek jej odbycia.

Po pierwszym otworzeniu aplikacji, jesteśmy proszeni o podanie swojego numeru telefonu. Wtedy, podając cudzy numer telefonu, można łatwo dotrzeć do informacji czy jego użytkownik jest objęty kwarantanną lub ją niedawno zakończył, ale dalej figuruje w rządowym rejestrze osób ją odbywających.

Po wprowadzeniu numeru telefonu…

Prawda jest taka, że szkodliwość tego błędu jest niska, ale nie świadczy zbyt dobrze o twórcach aplikacji, którzy nie przewidzieli, że mogłaby ona być wykorzystana do pozyskania informacji o naszym życiu, bez naszej wiedzy i zgody.

To dziura w aplikacji, która umożliwia ujawnienie informacji dotyczącej zdrowia osobie, które nie ma do tego prawa. Moim zdaniem to naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych, konkretnie naruszenie poufności. @UODOgov_pl

— Paweł Litwiński (@LitwinskiP) April 28, 2020