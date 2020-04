Kwarantanna domowa – nie instaluj, jeśli nie byłeś za granicą! Nawet gdy otrzymasz SMS-a!

Od kilku dni mieszkańcy terenów przygranicznych otrzymują SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w których informowani są o konieczności odbycia kwarantanny i zachęcani do pobrania aplikacji Kwarantanna domowa. Wyjaśniamy, w jakiej sytuacji należy to zrobić.

To nie jest oszustwo!

Na telefony komórkowe osób mieszkających blisko granic Polski co jakiś czas przychodzą SMS-y, których nadawcą jest ALERT RCB, o następującej treści:

Uwaga! Przekroczyłeś granicę – z domownikami podlegasz 14-dniowej kwarantannie. Pobierz aplikację: https://www.gov.pl

Znieczuleni podobnie wyglądającymi akcjami organizowanymi przez oszustów, w których linki podane w wiadomościach prowadzą do podstawionej strony internetowej służącej do kradzieży danych do logowania do konta bankowego, czy do zainstalowania aplikacji szpiegujących, odruchowo usuwamy podobne SMS-y albo oznaczamy je jako spam.

W tym przypadku mamy jednak do czynienia z autentyczną akcją organizowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Link, który znajduje się w SMS-ie, jest bezpieczny – prowadzi nie bezpośrednio do sklepu z aplikacjami, a na stronę rządową, gdzie można zapoznać się ze szczegółową procedurą, jednak mimo to, nie wszyscy, którzy SMS-a otrzymają, powinni to robić.

Kiedy dostaniemy SMS-a?

SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powinniśmy otrzymać wtedy, gdy nasz telefon przeloguje się z sieci jednego z zagranicznych operatorów do sieci macierzystej. Problem w tym, że granice państwa nie stanowią bariery dla propagacji fal radiowych. Na terenach przygranicznych zdarza się, że telefony logują się do zagranicznych sieci nawet kilka razy dziennie, po czym wracają do polskiej. Teoretycznie, w każdym takim przypadku dany abonent powinien otrzymać SMS-a. Tyle, że nie każdy powinien stosować się do informacji w nim zawartych.

Nie instaluj aplikacji Kwarantanna domowa, jeśli nie podlegasz obowiązkowi izolacji!

Sam fakt otrzymania SMS-a nie oznacza, że automatycznie zostaliśmy objęci kwarantanną domową. Objęte nią są tylko te osoby, które istotnie wjechały na teren Rzeczypospolitej Polskiej, a podczas przekraczania granicy został na nie nałożony obowiązek jej odbycia. Instalować aplikację Kwarantanna domowa powinni więc tylko i wyłącznie ci, których to dotyczy.

Co w przypadku, gdy nie jesteśmy objęci kwarantanną, a podamy swoje dane w aplikacji? Możemy mieć problemy. Rejestracja w aplikacji spowoduje, że system będzie nas traktował jak osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie, co może się wiązać, między innymi, z policyjną kontrolą prawidłowości przestrzegania okresu izolacji. Co prawda zaistniałą sytuację raczej udałoby się wyjaśnić pomyślnie, jednak z pewnością kosztowałoby to wiele nerwów, trudu i wolnego czasu.

Pamiętaj, jeśli dostaniesz SMS-a przypominającego o pobraniu aplikacji Kwarantanna domowa, a nie jesteś osobą poddaną przymusowej izolacji, nie rób tego.

