Aplikacja „Kwarantanna domowa” już gotowa do pobrania. Musicie jednak poczekać na SMS-a

Każdego dnia liczba osób odbywających przymusową kwarantannę domową się powiększa. Ministerstwo Cyfryzacji wydało dziś specjalną aplikację o nazwie Kwarantanna domowa – odciąży ona w znacznym stopniu służby codziennie kontrolujące, czy objęci nią obywatele stosują się do zaleceń i nie opuszczają miejsca, w którym odbywają dwutygodniową kwarantannę po powrocie z zagranicy.

Osoby, które w ostatnim czasie wróciły do Polski z zagranicy lub miały kontakt z osobą zarażoną koronawirusem SARS-CoV-2, muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę domową. Jest to czas, który pozwala upewnić się, że człowiek jest zdrowy. Jeśli natomiast w międzyczasie okaże się, że tak nie jest, dzięki pozostawaniu w domu nie zarazi innych osób – a chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że w obecnej sytuacji jest to szalenie istotne.

Kwarantanna domowa jest przymusowa – każdego dnia funkcjonariusze policji pukają do drzwi objętych nią obywateli, aby sprawdzić, czy stosują się do zaleceń. Do tej pory za ich złamanie groziła kara do 5 tysięcy złotych, jednak dziś kwotę mandatu zwiększono do nawet 30 tysięcy złotych. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że w ostatnich dniach notorycznie zdarzały się przypadki, że osoby, które powinny pozostawać w domu, opuszczały go i stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia innych.

Aplikacja Kwarantanna domowa ułatwi i usprawni przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych

Jako że liczba osób objętych obowiązkową kwarantanną domową bardzo szybko rośnie, rząd musiał znaleźć narzędzie, które pozwoli weryfikować obywateli w inny sposób niż osobiście przez funkcjonariuszy policji, gdyż tym może zabraknąć czasu, aby wszystkich sprawdzić. Właśnie dlatego opracowano i udostępniono już aplikację Kwarantanna domowa.

Osoby, które powinny pozostawać w domu, otrzymają SMS-a z informacją, zachęcającą je do pobrania tego programu. Do godziny 17:40 wysłano ich już ponad 22 tysiące, a niemal 2,5 tysiąca użytkowników zalogowało się do aplikacji. Trzeba tutaj dodać, że jest ona skierowana wyłącznie do obywateli objętych obowiązkową kwarantanną domową (numery telefonów pobierane są z tzw. karty lokalizacyjnej, którą należy wypełnić po wjeździe do Polski).

Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje, że do końca weekendu SMS-a dostaną wszyscy, którzy powinni. Można też samodzielnie pobrać aplikację i zarejestrować się w niej za pomocą numeru telefonu (pod warunkiem, że jest się objętym kwarantanną domową i numer znajduje się już w bazie).

Jak działa aplikacja Kwarantanna domowa?

Zaraz po aktywacji użytkownik zostanie poproszony o zrobienie selfie, które stanie się tzw. zdjęciem referencyjnym, niezbędnym do przeprowadzania weryfikacji w przyszłości. Następnie, każdego dnia, obywatele będą otrzymywać wiadomość z prośbą o wykonanie kolejnego selfie (jednego lub kilku w ciągu danego dnia) – mają na to 20 minut. Po upływie tego czasu osoba objęta kwarantanną otrzyma wiadomość przypominającą – jeśli nie wyśle swojego zdjęcia, policja dostanie sygnał, że powinna sprawdzić, czy faktycznie znajduje się w miejscu, w którym powinna.

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, do weryfikacji wykorzystywana będzie geolokalizacja i system porównywania twarzy (po to właśnie konieczne jest zrobienie tzw. zdjęcia referencyjnego). Według deklaracji, fotografie nie będą niepotrzebnie gromadzone, ani przechowywane.

Aplikacja Kwarantanna domowa oferuje również dostęp do specjalnej infolinii, niezbędnych i pomocnych w czasie kwarantanny informacji oraz możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze.

Aplikację Kwarantanna domowa można pobrać na urządzenia z systemem operacyjnym Android (Sklep Google Play) oraz iOS (App Store).

Regulamin aplikacji „Kwarantanna domowa” (PDF)

Źródło: gov.pl, Ministerstwo Cyfryzacji

