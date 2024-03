Pierwszy telefon dla dziecka? Bemi TOK się poleca

Nie ma internetu, ale ma dotykowy wyświetlacz i aparaty z obu stron, a do tego oferuje praktyczne aplikacje. Bemi TOK może sprawdzić się jako pierwszy telefon dla dziecka.

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytanie o to, który moment jest najlepszy na to, by dać dziecku jego pierwszy telefon. Choć przeważają opinie, że lepiej zrobić to później niż wcześniej, to jednak badanie UKE pokazuje, że już co 10. dziecko zaczyna przygodę z własną komórką mając zaledwie 5-6 lat. W takim przypadku być może warto postawić na urządzenie, które ma ograniczoną funkcjonalność i nie oferuje dostępu do internetu. I wcale nie musi to być przestarzały model.

Bemi TOK – telefon dla dzieci. Bez internetu, ale nie bezużyteczny

Nie musi, bo na rynku zadebiutował właśnie Bemi TOK. To telefon dla dzieci wyposażony w wyświetlacz dotykowy (konkretnie 2,8-calowy ekran o rozdzielczości 280×320 pikseli) i przypominający wyglądem pierwsze smartfony. Taka konstrukcja może okazać się atrakcyjna dla młodszych użytkowników, a zarazem przygotowuje na to, z czym będą mieli do czynienia gdy podrosną.

fot. Bemi

Charakterystyczną cechą tego telefonu jest brak dostępu do internetu. Bemi TOK nie jest przy tym bezużyteczny – oddaje do dyspozycji dzieci rozmaite gry i aplikacje edukacyjne, jak również kalkulator, kalendarz, krokomierz, dyktafon, stoper czy budzik.

Ma też aparaty fotograficzne z przodu i z tyłu, umożliwiające robienie zdjęć i nagrywanie filmów. Dopełnieniem całości jest natomiast odtwarzacz multimedialny. Funkcja kontroli rodzicielskiej pozwala w dodatku na ustalenie limitów czasowych korzystania z urządzenia.

Oczywiście przede wszystkim jest to telefon. Ma slot na kartę nanoSIM i umożliwia prowadzenie rozmów głosowych w sieci GSM/2G. W książce telefonicznej zmieści się 50 numerów. Dodatkowo port mini jack pozwala na podłączenie słuchawek, a litowo-polimerowy akumulator o pojemności 750 mAh powinien zapewniać kilka dni działania między jednym ładowaniem a drugim.

Bemi TOK to też niska cena

Aby dopasować się do dziecięcych preferencji producent przygotował trzy wersje kolorystyczne: niebieską, fioletową i różową. Dystrybutor, którym jest 4cv Mobile, zwraca uwagę na to, że atutem telefonu Bemi TOK ma być też niewygórowana cena, wynosząca 260 złotych. Można go kupić między innymi na Allegro oraz w sklepach Avans, Electro i Media Expert.

