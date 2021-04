Nowy Battlefield w 2021 roku, ale tylko na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S. W przygotowaniu jest też Battlefield na smartfony

Nareszcie ktoś postanowił przerwać ciszę – mamy nowe informacje o nadchodzącym Battlefield 6… i nie tylko! W przyszłym roku na platformach mobilnych pojawi się specjalna odsłona Battlefielda, stworzona specjalnie z myślą o smartfonach i tabletach.

Nowy Battlefield tylko na PC i nowej generacji konsol

Zaczniemy jednak od głównej odsłony serii, która – według słów twórców – ma być powrotem do wojny totalnej o epickiej skali, wypełnionej szalonymi i niespodziewanymi momentami. Tak, spodziewać się możemy również tego, co fani tej franczyzy kochają najbardziej, czyli wielu graczy na jednym ekranie i skomplikowanej destrukcji otoczenia. W oświadczeniu podkreślono również, że nad główną serią DICE pracuje obecnie rekordowo duży zespół deweloperski, co ma zapewnić najwyższą jakość tworzonych gier.

Źródło: EA

Według słów Oskara Gabrielsona, dyrektora generalnego firmy DICE, spodziewać się możemy, że nowy, „duży” BattlefieId zadebiutuje jeszcze w tym roku w okresie świątecznym. Co ważne, premiera odbędzie się tylko i wyłącznie na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S, więc pokuszę się o stwierdzenie, że możemy oczekiwać dużego skoku graficznego i technologicznego względem poprzedniej części serii, dzięki pozbyciu się „wąskiego gardła” w postaci konsol zeszłej generacji.

Szykujcie swoje smartfony i tablety na Battlefield Mobile!

To jednak nie koniec zapowiedzi, bo w 2022 roku zagracie też w Battlefielda na… smartfonie i tablecie! Studio Industrial Toys od lat pracowało nad przeróżnymi prototypami mobilnego „BF-a””, by w końcu opracować grę, która ma rzekomo podbić ten rynek.

Spodziewajcie się tu więc całkowicie nowej produkcji, a nie żadnego portu starszej odsłony serii. I moim zdaniem takie podejście ma sens, bo gra tworzona od zera na smartfony ma znacznie większy potencjał na bycie hitem, ponieważ wiele aspektów samej rozgrywki i sterowania będzie tworzone z myślą o tej konkretnej platformie.

Na więcej informacji odnośnie Battlefield 6 i Battlefield Mobile (nie są to jeszcze oficjalne nazwy gier) musimy jednak poczekać, ale ponoć niezbyt długo – szczegóły na temat obydwu produkcji zostaną opublikowane już „w najbliższym czasie”.