Bang & Olufsen ma niezły tupet. Przedstawia słuchawki dla graczy w cenie nowej konsoli

W ofercie firmy Bang & Olufsen pojawiły się nowe słuchawki, które zgodnie z zapewnieniami producenta, mają być doskonałym wyborem dla graczy. Wydaje się jednak, że model Beoplay Portal to coś dla tych bardziej zasobnych miłośników elektronicznej rozrywki.

Pierwsze gamingowe słuchawki Bang & Olufsen

Bang & Olufsen do tej pory nie imał się sektora urządzeń gamingowych. Producentowi wystarczało od czasu do czasu zaprezentować sprzęt audio dla bardziej wymagających melomanów, by utrzymać wysokie zainteresowanie produktami marki. Ponieważ jednak coraz więcej osób deklaruje przynależność do społeczności graczy, byłoby właściwie nie fair, pozostawiać ich bez możliwości wydania grubych pieniędzy na słuchawki przeznaczone specjalnie dla nich.

Właśnie takim modelem jest Beoplay Portal. Te fachowo wykonane, lekkie słuchawki mają znakomicie nadawać się do długich sesji z grami, oferując doskonałe parametry akustyczne. Ze względu na przynależność do programu Desinged for Xbox, mają bezproblemowo łączyć się z konsolami Xbox Series X | S i Xbox One za pośrednictwem protokołu Xbox Wireless i zapewniać połączenie o wysokiej przepustowości i niskiej latencji. Oczywiście słuchawki da się też podłączyć do komputera i urządzeń mobilnych za pomocą Bluetooth 5.1 czy USB-C.

Dwa 40-milimnetrowe przetworniki z magnesami neodymowymi będą odpowiadać za reprodukcję dźwięku, zaś system aktywnej redukcji szumów pozwoli w pełni skupić się na rozgrywce. O jakość dźwięku zadbają system Dolby Atmos i kodeki aptX Adaptive.

Beoplay Portal wykonany jest z materiałów wysokiej jakości: poduszki nauszników wykonano z pianki z pamięcią kształtu, owiniętej w skórę jagnięcą, a zewnętrzny pałąk wyściełany jest tkaniną z włókna bambusowego. Całość waży zaledwie 282 gramy.

Gracze zapewne docenią fakt, że w słuchawkach zamontowano system mikrofonów, dzięki którym głos gracza ma być czysty i odpowiednio wzmocniony. Dodatkowymi funkcjami da się zarządzać przez aplikację, wraz z trybem Gaming Mode, aktywującym się automatycznie, gdy tylko słuchawki wykryją, że zostały połączone z konsolą Xbox Series X|S, Xbox One lub komputerem – o ile tylko użyjemy specjalnego klucza sprzętowego.

Przygotuj się na cenę

Beoplay Portal kosztuje 2299 złotych. To naprawdę sporo – cena sięga przecież niemalże poziomu wydatków na nowego Xboxa Series X w Polsce. Ponadto, wspomniany klucz sprzętowy sprzedawany jest oddzielnie.

Cóż, ostatnimi czasy bycie graczem nie wydaje się być zbyt tanie. Wspomniane słuchawki będą dostępne w sprzedaży od 15 kwietnia.

Specyfikacja słuchawek Bang & Olufsen Beoplay Portal

Wymiary produktu (mm)

167,3 szer. x 178,7 wys. x 92,6 gł.

Waga

282 g

292 g (w tym kabel audio)

Przetworniki głośnikowe

40-milimetrowe przetworniki elektrodynamiczne z magnesami neodymowymi

Impedancja

24 Ohm +/- 15%

Efektywny zakres częstotliwości

20 – 22.000 Hz

Czułość

95 dB, 1 mW @1kHz

Kodeki dźwięku

aptX™ Adaptive

AAC

SBC

Mikrofony

4 cyfrowe mikrofony głosowe MEMS

(2 mikrofony współdzielone z ANC)

4 dedykowane mikrofony MEMS dla ANC (2 mikrofony na nausznik)

Czas pracy na baterii

Do 12 godzin w przypadku łączności bezprzewodowej Xbox, Bluetooth i aktywnej redukcji szumów

Do 24 godzin w przypadku łączności Bluetooth i aktywnej redukcji szumów

Typ akumulatora

Niewymienny akumulator litowo-jonowy

Pojemność 1200 mAh

Zasilanie

Ładowanie 5V USB przez złącze USB-C

Czas ładowania

Około 3 godziny

Przyciski

Prawy przycisk: On/Off/BT parowanie

Lewy przycisk: Połączenie/rozłączenie Xbox

Prawy suwak: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Lewy suwak: ANC/przejrzystość/własny głos

Interfejs dotykowy: Odtwarzanie/Pauza lub Wyciszanie/Wyłączanie wyciszenia

Łączność

Bluetooth 5.1 (zasięg działania 12 m; 8 urządzeń)

Xbox Wireless

Port USB-C

Gniazdo mini-jack 3,5 mm

Certyfikaty

Google Fast Pair

Made for iPhone (MFi)

Microsoft Swift Pair