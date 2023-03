Złe wieści dla kierowców. Przejazd autostradą A2 będzie droższy!

Już niedługo opłaty za przejazd autostradą A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem pójdą w górę. Jednak na osłodę w nowym cenniku znalazła się również jedna obniżka. Kto zapłaci mniej?

Nowy cennik za przejazdy wejdzie w życie 9 marca 2023 od godziny 6 rano. Podwyżka dotyczyć będzie odcinka autostrady A2 pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem, zarządzanego przez firmę Autostrada Wielkopolska.

Jest też jednak dobra wiadomość, ale dotyczy ona jedynie kierowców jednośladów. Do tej pory znajdowały się one w 1. kategorii wraz z samochodami osobowymi, ale w nowym cenniku została stworzona odrębna, 6. kategoria dla samych jednośladów, dzięki czemu motocykliści jako jedyni zapłacą mniej.

Firma informuje, że za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków trzeba będzie zapłacić:

Podane powyżej ceny dotyczą 50 km odcinków. Warto jednak zauważyć, że trasa pomiędzy Nowym Tomyślem, a Koninem ma 150 kilometrów, dlatego w praktyce np. za przejazd tego odcinka samochodem osobowym trzeba według nowego cennika zapłacić 84 złote. Autostrada Wielkopolska informuje jednak, że opłaty na trasie Świecko – Nowy Tomyśl pozostają bez zmian.

W komunikacie prasowym firmy zarządzającej autostradą A2 w Wielkopolsce możemy przeczytać m.in., że mimo rosnącej inflacji i kosztów remontu oraz utrzymania autostrady, wywiązuje się ona z zaplanowanych inwestycji i modernizuje drogę zgodnie z przyjętym wieloletnim planem utrzymania i umową koncesyjną.

Koncesyjny odcinek autostrady A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin jest w całości utrzymywany przez Autostradę Wielkopolską i w żadnym stopniu nie jest dotowany ze skarbu Państwa. Średni dobowy ruch na odcinku Nowy Tomyśl – Konin wynosi około 30 tysięcy pojazdów. W okolicach Poznania, między zewnętrznymi węzłami obwodnicy przekracza 80 tysięcy pojazdów, w niektórych dniach zbliża się do 100 tysięcy aut na dobę. 30 proc. pojazdów korzystających z Autostrady Wielkopolskiej to samochody ciężarowe, co mocno przekłada się na zużycie nawierzchni i konieczność remontów.

