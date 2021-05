Allegro buduje własną sieć punktów do odbierania paczek, bazując na współpracy z Kolporterem

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Allegro wybuduje własną sieć automatów paczkowych. Jednak na tym się nie skończy, bowiem spółka poinformowała, że planuje kolejną inwestycję, mającą na celu zwiększenie liczby miejsc służących odbiorowi przesyłek. Mowa o Allegro Punktach.

Jeszcze więcej możliwości odbioru przesyłki z Allegro

Allegro zapowiedziało, że uruchomi nową sieć punktów, które umożliwią odbieranie zakupów dokonywanych w serwisie. Pierwsze Allegro Punkty mają ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Wszystko dzięki współpracy z Kolporterem, który udostępni 600 saloników prasowych na rzecz odbierania przesyłek z Allegro.

Takie działanie pokazuje, że Allegro stale monitoruje rynek i stara się dopasowywać do jego potrzeb. Zakupy internetowe zyskują coraz większą popularność, a sieć 31 tysięcy miejsc do odbioru paczek powoli staje się zbyt mała, co zmusiło serwis do inwestycji w nowe rozwiązania.

Darmowa dostawa do Allegro Punktów dla abonentów Smart

Allegro zapewnia, że wszyscy użytkownicy, którzy posiadają abonament Smart skorzystają z dostawy do Allegro Punktów za darmo, pod warunkiem, że ich zamówienie będzie miało wartość co najmniej 40 złotych. Dodatkowym udogodnieniem i zachęta, aby dołączyć do pakietu Smart, jest możliwość bezpłatnych zwrotów w punktach.

Wszyscy pozostali za przesyłkę do Allegro Punktu zapłacą jedynie 8,99 złotych, a czas dostawy zamówienia ma być identyczny jak w przypadku wysyłki kurierem, pomimo znacznie niższych kosztów.

Allegro Punkty to nie wszystko

Poza najnowszym projektem, jakim są Allegro Punkty, serwis pracuje także nad stworzeniem własnej sieci automatów paczkowych. Mają one ruszyć jeszcze w tym roku. Początkowo sieć będzie liczyć 1500 automatów, co nie robi wrażenia w porównaniu do ponad 11 tysięcy Paczkomatów InPost, ale należy pamiętać, że będzie to tylko rozszerzeniem obecnej bazy punktów odbioru i nadawania przesyłek.

Paczkomat InPost (fot. kurjerzy.pl)

Ciężko wyobrazić sobie życie bez zakupów internetowych, dlatego cieszy nas fakt, że między innymi dzięki działaniom Allegro, zamówione przedmioty będziemy mogli odbierać niemal wszędzie, bez pokonywania dużych odległości od domu. Opcji jest pod dostatkiem, a więc nic tylko wpadać w zakupowy szał.