Atak hakerów na Media Markt. Pojawiło się żądanie okupu

Sklepy sieci Media Markt zostały zaatakowane przez hakerów. Choć markety pozostają w pełni funkcjonalne dla klientów, pracownicy mają problemy z dostępnością do wszystkich funkcji systemów centralnych. Co ciekawe, znamy już żądaną przez sprawców kwotę okupu.

Media Markt – problem nie tylko w Polsce

Przeciętny klient sieci Media Markt nawet nie zauważy, że atak hakerów miał w ogóle miejsce. Sklepy działają bez zarzutów, a jedynie to obsługa może mieć nieco utrudnione następne kilka dni pracy. Z atakiem wiąże się jednak ryzyko kradzieży danych firmy – a co za tym idzie – danych jej pracowników i klientów.

Atak na Media Markt spowodował problemy w całej Europie. Sieć sklepów otrzymała już żądanie okupu, w postaci „skromnych” 240 mln dolarów. Jak zauważa Niebezpiecznik, wartości takich okupów oscylują od kilku do kilkudziesięciu milionów dolarów. Jeżeli sieć sklepów zdecyduje się go opłacić, być może negocjacje obniżą podstawową kwotę, i to znacząco.

Na sklepie internetowym Media Markt nie widać śladu po ataku hakerskim

Na imię mu było Hive

Media Markt padł ofiarą ransomware o (nie)wdzięcznej nazwie Hive. Grupa odpowiedzialna za jego stworzenie ma na swoim koncie już kilkadziesiąt ataków – w tym m.in. na szpitale. Na obecną chwilę nie ma dalszych informacji o statusie sprawy. Pojawił się jednak oficjalny komentarz sieci sklepów, która padła ofiarą ataku.

MediaMarktSaturn Retail Group stał się celem działań o charakterze cyber-przestępczym. Firma natychmiast zawiadomiła odpowiednie władze i pracuje intensywnie, aby zidentyfikować systemy, których dotyczy problem i jak najszybciej naprawić poniesione szkody. W sklepach stacjonarnych dostęp do niektórych usług może być obecnie ograniczony. MediaMarktSaturn intensywnie pracuje nad tym, aby wszystkie usługi jak najszybciej były ponownie dostępne bez ograniczeń. Firma będzie informowała o dalszych działaniach. Media Markt Polska dla portalu Niebezpiecznik.pl

Najważniejsze jest jednak to, by nie wpadać w panikę. Jeżeli posiadacie konto w sklepie internetowym Media Markt, z pewnością warto zmienić hasło do niego. Jeśli gdzieś indziej używaliście takich samych haseł, także zaleca się ich zmianę. Obecnie czekamy na dalszy rozwój sytuacji, o którym z pewnością Was poinformujemy.