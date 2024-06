ASUS Vivobook S 15 Copilot+ PC – jedyny taki laptop napędzany sztuczną inteligencją

Artykuł sponsorowany

Rozwój sztucznej inteligencji postępuje coraz mocniej, a sama technologia daje coraz to nowsze możliwości. W ASUS Vivobook S 15 (S5507) Copilot+ PC, AI została zintegrowana z systemem operacyjnym oraz laptopem. Co trzeba wiedzieć na jego temat?

Unikatowy pomysł na tle konkurentów

Sztuczna inteligencja to myśl przewodnia prezentacji większości smartfonów czy laptopów w ostatnim czasie. Duży segment poświęcony AI miały m.in. laptopy gamingowe konkurencji, ale to ASUS Vivobook S 15 Copilot+ PC zaprezentowany został jako ten, który przełamie pewne schematy. AI zostało całkowicie zintegrowane z systemem i podzespołami, a także „ekosystemem” Copilot. Co to oznacza dla użytkowników? Wysoką wydajność, dzięki Snapdragon X Elite, nawet 18 godzin pracy czy też pomoc AI podczas pracy, grania, przeglądania internetu. Warto podkreślić, że urządzenie ma funkcję szybkiego ładowania do 60% w 49 minut!

Specyfikacja ASUS Vivobook S 15 (S5507)

Pisząc o ASUS Copilot+ PC nie można pominąć specyfikacji jednego z urządzeń tej serii. Na tapet wzięliśmy Vivobook S 15 (S5507). Procesor i jednocześnie serce całego sprzętu to Snapdragon X Elite X1E, który ma 12 rdzeni i tyle samo wątków, a częstotliwość, z jaką pracuje, to 3.4 GHz. Zastosowana karta graficzna to Qualcomm Adreno GPU, a procesor neuronowy – Qualcomm Hexagon NPU 45TOPs. Na pokładzie są również 32 GB pamięci RAM LPDDR5X i dysk SSD 1 TB (PCle 4.0).

Pracując na Vivobooku S 15 (S5507) nie można nie docenić 15,6-calowego ekranu OLED o rozdzielczości 3K (2880 x 1620), częstotliwości odświeżania 120 Hz, czasie reakcji zaledwie 0,2 ms i pokryciu barw DCI-P3 to 100. Co ważne, jasność szczytowa to nawet 600 nitów. Trzeba więc przyznać, że mówimy tu o świetnym ekranie.

Cały sprzęt jest stosunkowo lekki, ponieważ waży jedynie 1,42 kg, a jego wymiary to 35,26 x 22,69 x 1,47 cm. Patrząc na specyfikację widzimy więc, że mamy do czynienia z mocnym sprzętem, który powinien być świetnym wyborem dla osób, które potrzebują dużej mocy obliczeniowej podczas pracy, niskiej wagi, świetnej baterii, a także – przede wszystkim – pomocy AI.

Copilot+ nie tylko z nazwy. Funkcje AI w ASUS Vivobook S 15 (S5507)

W laptopie ASUS Vivobook S 15 (S5507) mamy do czynienia ze sprzętem, który ma zainstalowany już Copilot w systemie operacyjnym Windows. Może on działać niezależnie od internetowej wersji i służyć do tego wszystkiego, do czego wykorzystujemy na co dzień np. Gemini czy też Chat GPT.

Jedną z ciekawszych funkcji AI, które ma Copilot+ PC, jest „recall”, czyli tzw. przypomnienie. Szukasz dokumentu, mejla bądź strony internetowej, którą gdzieś tam masz zapisaną na dysku, ale nie umiesz odnaleźć? Opisz sztucznej inteligencji, czego szukasz, a ona znajdzie to dla Ciebie! Copilot+ wprowadza również do Windowsa funkcję, dzięki której AI będzie generowało napisy na żywo bezpośrednio do tego, co dzieje się na ekranie w czasie rzeczywistym.

Z kolei cocreate z funkcją tworzenia i edycji obrazów może zrewolucjonizować sposób, w jaki tworzy się np. grafiki, wznosząc kreatywność twórców na zupełnie nowy poziom. Cocreator pomoże dopracować obraz, reagując na to, co pisze użytkownik i w którym kierunku ma iść grafika. Z kolei funkcja Restyle Image to opcja pozwalająca na zmianę stylu zdjęcia, np. na „cyberpunkowy”. LiquidText pozwoli na tworzenie szybszych oraz bardziej inteligentnych adnotacji do dokumentów, korzystając z funkcji AI można przyśpieszyć redagowanie wpisów, a z kolei np. djay Pro pozwoli pobawić się w DJ korzystając z nowszej wersji NeuralMix.

Aplikacje ASUS AI warto znać

W ASUS Vivobook S 15 (S5507) będzie można również korzystać z aplikacji ASUS AI, które mają za zadanie ułatwić codzienne czynności oraz zwiększyć wygodę z użytkowania tego sprzętu. Przykład? Bibliotekę multimediów można poukładać za pomocą kategorii stworzonych przez sztuczną inteligencję (aplikacja StoryCube). Potrzebujesz aktywnej redukcji szumów? Da się załatwić!

ASUS Adaptive Dimming dostosowuje jasność ekranu w zależności od tego, czy jesteś przed ekranem, czy też nie, dzięki czemu chroni Twoje dane oraz oszczędza energię, automatycznie blokując system, gdy znikasz sprzed laptopa.

W ASUS Vivobook S 15 (S5507) ma działać to samo, co w przypadku laptopów gamingowych, czyli inteligentne chłodzenie. Odpowiedzialne za to jest ASUSIceCool, czyli układ chłodzenia, wyposażony w dwa 97-łopatkowe wentylatory IceBlade, dwie rurki cieplne oraz – przede wszystkim – dwa otwory wentylacyjne. Producent twierdzi, że poziom hałasu w trybie standard jest mniejszy niż 28 dbA!

Dlaczego warto kupić ASUS Vivobook S 15 (S5507)?

ASUS Vivobook S 15 (S5507) to po prostu ciekawie wyglądające urządzenie, które ma na pokładzie bardzo mocny procesor Snapdragon X Elite X1E, Qualcomm Adreno GPU, 15,6-calowy ekran OLED, a także aż 32 GB pamięci RAM LPDDR5X. Do tego dosłownie cała masa funkcji AI – tych, których nie widać gołym okiem, usprawniających działanie laptopa, jego moc obliczeniową czy chłodzenie, ale również tych, z których użytkownik może aktywnie korzystać.

Mowa tutaj np. o asystencie Copilot wbudowanym w Windows, gdzie jednym kliknięciem można aktywować czat i poprosić o pomoc AI. Do tego można skorzystać też cocreate do tworzenia obrazów lub StoryCube do poukładania biblioteki multimediów.

Vivobook S 15 (S5507) można kupić za 5999 złotych bezpośrednio ze strony producenta. Wysyłka sprzętu będzie realizowana od 5 lipca tego roku.

