Apple podjęło trudną decyzję. Firma zmniejsza produkcję iPadów, a zasoby przeznacza na iPhone’y

Problemy z dostawami komponentów dotykają dziś każdej branży i firmy powiązanej z elektroniką. Na listę ofiar powraca Apple wraz ze swoim iPadem.

Galopujący kryzys na rynku półprzewodników

Choć niektórzy z pełnym nadziei optymizmem patrzą na rok 2022, czyli moment kiedy kryzys na rynku półprzewodników (prawdopodobnie) dobiegnie końca, to nadal należy pamiętać o teraźniejszości. Wiele firm musiało zmieniać datę premiery swoich urządzeń lub opóźniać dostawy ze względu na problemy z dostępem do komponentów potrzebnych do produkcji smartfonów, tabletów czy samochodów. W kwietniu tego roku Apple wspominało o opóźnieniu premiery swoich urządzeń ze względu na obecną sytuację na rynku.

Według informacji przekazanych przez Nikkei Asia, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy produkcja iPada spadła o 50% względem pierwotnych planów Apple. Nie oznacza to jednak, że ogólna liczba wyprodukowanych komponentów zmalała. Dzięki temu, że iPad korzysta z kilku tych samych chipów, co odwieczny hit sprzedażowy firmy, czyli iPhone, Apple przekierowało dostawy na najnowszego smartfona, iPhone’a 13.

Działania Apple są uzasadnione

Przewidywania Apple wykazują, że zapotrzebowanie na nowy smartfon będzie o wiele wyższe niż na iPada, ze względu na powrót zachodniej gospodarki do sytuacji sprzed pandemii. Od debiutu iPhone’a 13 również minęło trochę czasu i firma musi przygotować się na okołoświąteczny szczyt sprzedaży i zapewnić płynność dostaw swojego najpopularniejszego produktu.

Czas oczekiwania na nowego iPada mini

Czy zmiany są widoczne także w Polsce?

Nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli chodzi o podstawową wersję iPhone’a 13, czas oczekiwania wynosi 5-7 dni roboczych. W przypadku wersji Pro, czas wydłuża się do 3-4 tygodni. Jeżeli porównamy te informacje z sekcją tabletów Apple, to widać różnicę. Najkrócej poczekamy na iPada Air, bo 2-3 tygodnie. Na nowego iPada oraz wersję mini należy odczekać obecnie 4-5 tygodni. Jeśli zatem wkrótce zobaczycie wydłużenie terminów w sekcji „Gotowe do wysyłki” w przypadku nowych tabletów od Apple, będziecie wiedzieli, skąd ta zmiana.