Apple wydłuża program naprawy dla modeli iPhone 12

Czego by nie mówić o Apple, to jednego firmie nie można zarzucić – ich program serwisowy jest naprawdę dobrze dopracowany i kompleksowo rozwiązany. Przez ostatnie lata niejednokrotnie byliśmy świadkami wszelkiego rodzaju akcji serwisowych, do których łapały się przeróżne urządzenia – w tym laptopy czy smartfony. Wygląda na to, że w tej kwestii nic się nie zmienia, bowiem Apple właśnie przedłużyło program naprawczy dla modeli iPhone 12. To akurat bardzo dobra informacja.

iPhone 12 to świetny smartfon, ale też ma swoje problemy

Modele iPhone 12 i iPhone 12 Pro znamy już wszyscy doskonale. Są one z nami na rynku od niemal dwóch lat i nikt nie ma wątpliwości, że są to świetne urządzenia. Owszem, nie są pozbawione wad, ale naprawdę trudno nie mówić o tych smartfonach w superlatywach.

Przez te miesiące obecności na rynku okazało się, że smartfony te miewają różne problemy, które ujawniły się dopiero po czasie. Okazuje się, że zarówno iPhone 12, jak i iPhone 12 Pro mogą zostać dotknięte kłopotami z dźwiękiem, które mają bezpośrednią przyczynę w głośniku.

Apple iPhone 12 Pro (źródło: Apple)

Jeśli całość brzmi dla Was znajomo, to macie rację – problem ten został zdiagnozowany już w zeszłym roku. Apple ustaliło wtedy, że w przypadku niewielkiego odsetka iPhone’ów 12 i iPhone’ów 12 Pro, mogą występować problemy z dźwiękiem, spowodowane możliwym uszkodzeniem komponentu w module odbiornika.

Problem dotyczy urządzeń wyprodukowanych w przedziale czasowym od października 2020 roku do kwietnia 2021 roku. Urządzenia, które nie emitują dźwięku z głośnika podczas wykonywania lub odbierania połączeń i zostały wyprodukowane w powyższym czasie, mogą spełniać kryteria serwisowania. Co zatem się zmieniło?

Dodatkowy czas na naprawę

Kiedy w zeszłym roku Apple ogłosiło akcję serwisową, związaną z tą właśnie usterką, ustalone zostały też pewne widełki czasowe trwania owej akcji. Urządzenia, spełniające powyższe kryteria, mogły zostać bezpłatnie naprawione nie później niż w ciągu dwóch lat od czasu ich zakupu. Pomimo, że to i tak dość sporo czasu, to najwidoczniej według niektórych nie jest to wystarczająco dużo.

Jak zauważył serwis MacRumors, program obejmuje teraz dotknięte problemem urządzenia iPhone 12 i iPhone 12 Pro przez okres do trzech lat po zakupie. Oznacza to, że akcja serwisowa została przedłużona o dodatkowy rok. Co więcej, przedłużenie to obowiązuje na całym świecie – brawo Apple, tak właśnie to powinno wyglądać.

iPhone 12 mini nie jest objęty akcją – tego modelu problem nie dotyczy

Masz problemy z głośnikiem? Zgłoś się do serwisu

Jeśli zauważysz u siebie powyższe objawy, a Twoje urządzenie zostało wyprodukowane w konkretnym przedziale czasowym, nie zastanawiaj się i zgłoś się do autoryzowanego serwisu – najbliższy Autoryzowany Serwis Apple można znaleźć na stronie producenta. Oczywiście najpierw wykonaj backup w chmurze iCloud lub na komputerze, a dopiero później przekaż smartfon do serwisowania.

Przed rozpoczęciem naprawy pracownicy zweryfikują, czy Twój iPhone spełnia kryteria tego programu. Jeśli tak właśnie będzie, Twoje urządzenie zostanie bezpłatnie naprawione, a Ty z powrotem będziesz mógł się cieszyć w pełni sprawnym samrtfonem.