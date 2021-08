Masz problemy z dźwiękiem w iPhonie 12 lub 12 Pro? Apple uruchamia program serwisowy

Od premiery najnowszych urządzeń Apple dzieli nas zaledwie kilka tygodni. Najpewniej już 14 września 2021 roku świat oficjalnie ujrzy iPhone’y z serii 13. W tym gorącym okresie przed prezentacją najnowszych urządzeń, producent ogłosił naprawę zeszłorocznych iPhone’ów 12 oraz 12 Pro. Niektóre egzemplarze tych urządzeń borykają się bowiem z wadą fabryczną, na którą ukierunkowany jest nowy program serwisowy.

Wymiana głośnika do rozmów w iPhonie 12 i iPhonie 12 Pro

Apple opublikowało wpis na stronie z programami naprawczymi. Możemy z niego wyczytać, że część iPhone’ów 12 oraz iPhone’ów 12 Pro dotyka problem z głośnikiem służącym do wykonywania połączeń. Objawia się to brakiem dźwięku podczas przeprowadzania rozmów.

Producent twierdzi, że dotyczy to jedynie niewielkiego odsetka urządzeń wyprodukowanych pomiędzy październikiem 2020 roku a kwietniem 2021 roku. Usterka nie występuje również w modelach 12 mini oraz 12 Pro Max, w których najpewniej montowano nieco inny komponent, odpowiedzialny za głośnik do rozmów. W związku z tym nie biorą one udziału w programie

Mam problemy z głośnikiem – co robić?

Jeżeli napotkałeś opisany problem w swoim egzemplarzu, zanieś urządzenie do Autoryzowanego Serwisu Apple w celu wykonania naprawy serwisowej. Serwisant sprawdzi, czy kwalifikuje się ono do darmowej naprawy w ramach tego programu serwisowego i przyjmie zgłoszenie.

Nie zapomnij wcześniej wykonać kopii zapasowej urządzenia w iCloud lub na swoim komputerze, ponieważ smartfon może zostać przywrócony do ustawień fabrycznych, co wiąże się z utratą znajdujących się na nim danych.

Jeżeli iPhone oddany do serwisu jest uszkodzony, zostaną wymienione w nim także inne elementy (np. pęknięty wyświetlacz), lecz właściciel urządzenia może zostać obciążony kosztami naprawy. Apple zastrzega sobie również prawo do serwisowania urządzeń wyłącznie na terenie kraju, w którym zostały zakupione.

Program serwisowy jest częścią dwuletniej gwarancji, a więc nie przedłuża okresu gwarancyjnego urządzenia, a darmowa naprawa nie będzie możliwa po upłynięciu dwóch lat od zakupu urządzenia.

Najbliższy Autoryzowany Serwis Apple można znaleźć na stronie producenta.