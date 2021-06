Apple chciało uzbroić Apple Watcha w „Smart Connector”

Nie wszystkie pomysły z Cupertino trafiają finalnie do użytkowników. Na przykład rozważano Apple Watcha z dodatkowym złączem, które odpowiadałoby za komunikację z paskami.

Paski z dodatkowymi funkcjami

Od premiery pierwszej generacji Apple Watcha aż do teraz paski spełniają tylko dwa zdania – trzymają smartwatch na nadgarstku, a także podnoszą jego atrakcyjność wizualną. Warto jednak mieć na uwadze, że Apple od dłuższego czasu eksperymentuje z rozbudowaniem ich możliwości.

Liczne zgłoszenia patentowe wskazują, że paski mogłoby komunikować się ze smartwatchem, zapewniając chociażby zestaw dodatkowych czujników czy wydłużając czas pracy bez ładowarki. Na przykład w 2020 roku ujawnione zostały dokumenty, które opisywały pasek zawierający własny akumulator, a więc rozwiązanie zbliżone do etui z akumulatorem.

Jak taki pasek miałby łączyć się z Watchem, aby przykładowo dostarczyć mu energię z akumulatora? Oczywiście za pomocą specjalnego złącza, nad którym firma Tima Cooka również pracowała.

Apple Watch ze „Smart Connector”

Giulio Zompetti, kolekcjoner rzadkich urządzeń Apple, opublikował na Twitterze zdjęcia przedstawiające prototypowy model Apple Watch series 3. Uwagę zwracają dodatkowe złącza, które znajdują się w miejscu łączenia koperty z paskiem.

(fot. Giulio Zompetti, Twitter)

Autor zdjęć uważa, że dwa punkty mogą być jakimś rodzajem złącza „Smart Connector”. Co prawda nie mamy do czynienia z faktycznym potwierdzeniem, że Apple myślało nad wprowadzeniem inteligentnych pasków, ale podpowiadają to zgłoszenia patentowe, o których wcześniej wspomniałem.

Pomysł wydaje się być jeszcze bardziej prawdopodobny, gdy weźmiemy pod uwagę liczne korzyści wynikające ze zastosowania pasków oferujących nowe funkcje w Apple Watchu. Nie tylko podniosłyby one możliwości smartwatcha z Cupertino, ale również zapewniły firmie Tima Cooka dodatkowy biznes oparty na akcesoriach.

Jak zauważa serwis AppleInsider, na prototypie znalazła się naklejka informująca, że urządzenie nie jest przeznaczone do sprzedaży. Dodatkowo ma ono 4-pinowe złącze diagnostyczne zamiast 6-pinowego, jak w modelach konsumenckich. Mimo to wydaje się być dojrzałą konstrukcją, która miała spore szanse trafić do sprzedaży.

Niestety, finalnie pomysł z dodatkowym złączem nie doczekał się premiery. Niewykluczone jednak, że kiedyś powróci. Tym bardziej, że dokumenty Apple potwierdzają, że firma nadal pracuje nad koncepcją inteligentnych pasków.