macOS 10.15.5 dostępny. Aktualizacja może wydłużyć żywotność akumulatora

Apple udostępniło aktualizację macOS Catalina. Wśród nowości zarządzenie kondycją akumulatora, zmiany w FaceTime i inne udoskonalenia.

macOS zadba o sprawność akumulatora

Jak dokładnie działa nowa funkcja? macOS monitoruje historię temperatur i wzorce ładowania, aby lepiej zoptymalizować proces uzupełnienia energii. W oparciu o zebrane dane, system może zdecydować o zmniejszeniu maksymalnego poziomu naładowania.

Przykładowo, jeśli z MacBooka odłączonego od ładowarki korzystamy przez kilka godzin i zawsze pozostaje nam kilkadziesiąt procent energii w akumulatorze, to system przy następnym podłączeniu do zasilania może ograniczyć ładowanie do 80%. Jak łatwo się domyślić, przełoży się to na krótszy czas pracy, ale w zamian pozytywnie wpłynie na żywotność baterii.

Funkcja jest domyślnie włączona na każdym MacBooku. Można jednak zrezygnować z zarządzenia kondycją akumulatora. W tym celu należy przejść do ustawień Oszczędzania energii i następnie kliknąć na „Kondycja baterii…”

macOS 10.15.5 – pozostałe nowości

Nowa wersja macOS to także:

Opcja pozwalająca wyłączyć automatyczne powiększanie kafelka osoby mówiącej w trakcie połączenia FaceTime w grupie,

Narzędzia umożliwiające dostrajanie wbudowanej kalibracji monitora Pro Display XDR przez regulację punktu bieli oraz luminancji w celu dokładnego dostosowania ich do własnej kalibracji docelowej.

Ponadto aktualizacja przynosi poprawki błędów i inne udoskonalenia:

Rozwiązuje problem, który mógł uniemożliwiać aplikacji Przypomnienia wysyłanie powiadomień o przypomnieniach powtarzających się,

Usuwa problem, który mógł uniemożliwiać wprowadzenie hasła na ekranie logowania,

Usuwa problem powodujący ciągłe wyświetlanie plakietki na ikonie Preferencji systemowych po zainstalowaniu uaktualnienia,

Rozwiązuje problem, przez który wykrycie kamery po użyciu jej przez aplikację do wideokonferencji mogło być niemożliwe,

Usuwa problem dotyczący Maców z układem zabezpieczającym Apple T2, przez który głośniki wewnętrzne mogły nie być wyświetlane jako urządzenie wyjściowe w preferencjach dźwięku,

Rozwiązuje problem ze stabilnością podczas wysyłania i pobierania plików multimediów z biblioteki zdjęć iCloud, gdy Mac jest uśpiony,

Usuwa problem ze stabilnością podczas przesyłania dużych ilości danych na woluminy RAID,

Rozwiązuje problem, w wyniku którego włączenie opcji Redukuj ruch w preferencjach dostępności nie redukowało ruchu animacji podczas połączeń FaceTime w grupie.

Polecamy również:

źródło: Apple, własne