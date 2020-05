Planujesz kupić iPhone’a SE 2020? Mamy dobrą wiadomość

Jak wynika z opublikowanych danych, nie trzeba już aż tak długo czekać na nowego iPhone’a SE. Czas dostawy w oficjalnym sklepie Apple jest teraz znacznie krótszy.

iPhone SE 2020 – co otrzymujemy?

Zanim przejdziemy do raportu opracowanego przez firmę JP Morgan, przypomnijmy sobie, co oferuje mały i super wydajny smartfon z logo nadgryzionego jabłka. W drugiej generacji modelu SE zastosowano wzornictwo z iPhone’a 8, czyli nieznacznie ulepszoną konstrukcję znaną z iPhone’a 6, który zadebiutował w 2014 roku. Cóż, trzeba przyznać, że szerokie ramki obecnie nie wyglądają zbyt atrakcyjnie.

Oczywiście iPhone SE 2020 nie jest brzydkim smartfonem. Po prostu od razu widać, że obudowę zaprojektowana kilka lat temu. Mimo przestarzałej konstrukcji, jego serce to jeden z najpotężniejszych procesorów – na pokładzie znalazł się Apple A13 Bionic, układ stosowany w zeszłorocznych topowych iPhone’ach.

Ekran ma 4,7 cala, rozdzielczość 1334×750 pikseli i jest wykonany w technologii IPS. Tak, pod wieloma względami odstaje od wyświetlaczy OLED, ale jego główną zaletą jest przede wszystkim rozmiar. Jak najbardziej większość osób nie powinna mieć problemu z wygodną obsługą jedną ręką.

Należy jeszcze wspomnieć, że na pokładzie otrzymujemy 3 GB RAM, 64 GB, 128 GB lub 256 GB na dane, główną kamerę 12 Mpix i przednią kamerę 7 Mpix. Nie zabrakło biometrycznego zabezpieczenia (Touch ID) czy ładowania indukcyjnego zgodnego ze standardem Qi. Ceny startują od 2199 złotych.

iPhone SE 2020 – czas dostawy skrócony

Serwis AppleInsider, powołując się na notkę Samika Chatterjee, analityka JP Morgan, donosi o skróceniu czasu dostawy nowego iPhone’a SE, która nastąpiła na początku maja. Łączny czas od momentu złożenia zamówienia w internetowym sklepie Apple do dostarczenia urządzenia do domu na całym świecie wyniósł 10 dni w momencie przeprowadzania badania. Oznacza to spory spadek względem trzeciego tygodnia dostępności SE 2020 w sprzedaży. Wówczas klienci musieli średnio czekać 18 dni.

Przykładowo w Stanach Zjednoczonych, czyli jednym z najważniejszych rynków dla firmy Tima Cooka, czas oczekiwania spadł do 15 dni względem wcześniejszych 22 dni. Poprawę widać również w innych ważnych regionach – Chiny czy Europa Zachodnia.

Jak wygląda sytuacja w Polsce? Według informacji umieszczonych na stronie Apple, niezależnie od wybranego wariantu, iPhone SE 2020 ma być gotowy do wysyłki w ciągu 3-5 dni.

Przyczyna skróconych czasów oczekiwania nie jest znana. Spekuluje się, że mimo obecnej pandemii koronawirusa, Apple udało się zaspokoić popyt. Niewykluczona się jednak opcja, że zainteresowanie nowym smartfonem, po początkowym wzroście, spadło w ciągu ostatnich dni.

źródło: AppleInsider