Apple pracuje nad 32-rdzeniowym i naprawdę potężnym procesorem ARM

Pierwsze Maki z procesorami Apple już za nami. To jednak dopiero początek, bowiem układy ARM trafią również do najwydajniejszych komputerów stacjonarnych z Cupertino i niewykluczone, że w testach pokonają Intela.

Apple kończy długoletni związek z Intelem

Podczas tegorocznej konferencji WWDC dowiedzieliśmy się, że Apple zamierza montować autorskie procesory w swoich komputerach. Nie chodzi o stworzenie przeciętnie wydajnych, ale energooszczędnych laptopów, które mogłoby stanowić konkurencję dla Chromebooków. Zespół Tima Cooka ma znacznie ambitniejszy cel – całkowite przejście na własne procesory i wypuszczenie układów, które mogłyby powalczyć z najlepszymi modelami Intela czy AMD.

Warto zaznaczyć, że cały proces ma zostać przeprowadzony całkiem sprawnie i ma dotyczyć wszystkich komputerów z Cupertino, także tych skierowanych do najbardziej wymagających użytkowników. Oczywiście urządzenia z Intelem nagle nie znikną z oferty, ale będzie ich coraz mniej i niewykluczone, że w ciągu najbliższych lat zostaną całkowicie zastąpione modelami z Apple ARM.

32 rdzenie w potężnym Maku Pro

Firma Tima Cooka pracuje już nad następcami układu Apple M1, który znalazł się w tegorocznym MacBooku Air, 13,3-calowym MacBooku Pro, a także Maku mini. W związku z tym, że procesory te będą stosowane w wydajniejszych komputerach, to opracowywane są modele wyposażone w większą liczbę rdzeni.

Układ M1 (fot. Apple)

Pierwszy z procesorów ARM ma być wyposażony w 16 wydajnych rdzeni i 4 rdzenie nastawione na oszczędzanie energii. Trafi on do droższych MacBooków Pro – prawdopodobnie wersji 16-calowych, a także do iMaków. To jednak nie będzie ostatnie słowo Apple.

Drugi układ ma bowiem składać się z aż 32 wysokowydajnych rdzeni. Będzie on przeznaczony do topowych Maków, które mogą zadebiutować już pod koniec 2021 roku. Podobno zostanie zamontowany jeszcze w nowym, mniejszym o połowę Maku Pro, którego należy oczekiwać w 2022 roku.

Firma zamierza również rozwijać własne układy graficzne. W procesorze M1, zależnie od wybranego komputera, otrzymujemy 7 lub 8 rdzeni GPU. W planach są jednak chipy posiadające 16 i 32 rdzeni, a nawet układy zbudowane z 128 rdzeni. Trzeba przyznać, że zapowiada się naprawdę interesująco.