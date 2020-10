Od teraz aplikację w App Store zamówicie nawet pół roku przed jej premierą

Firma Apple zmieniła zasady dotyczące wstawiania ofert przedpremierowych do swojego sklepu App Store. Dotychczas deweloperzy mogli oferować swoje aplikacje maksymalnie 90 dni przed ich oficjalną premierą. Teraz ten czas ulegnie wydłużeniu.

Apple pozwoli na szybsze zaoferowanie aplikacji w App Store

Firma z Cupertino słynie ze swojego twardego podejścia do kwestii bezpieczeństwa aplikacji w sklepie, dlatego dokładnie sprawdza wszystkie publikacje przed ich ostatecznym wdrożeniem. Amerykański gigant dotychczas rzadko zmieniał swoje podejście w stosunku do App Store, jednak teraz zmiana jest dosyć istotna i ma dać deweloperom jeszcze większe pole do popisu przed oficjalną premierą danej aplikacji czy gry.

Dotychczas czas, jaki dzielił możliwość zaoferowania danej aplikacji w App Store, do jej oficjalnej premiery, wynosił 90 dni. Od teraz został on wydłużony dwukrotnie, do 180 dni. Oznacza to, że deweloperzy gier, aplikacji etc. mogą oferować swoje produkty w sklepie z aplikacjami Apple nawet pół roku przed ich premierą.

Według Apple zmiana ta ma pozytywnie wpłynąć na liczbę zamówień, ponieważ producenci aplikacji będą mogli zachęcić więcej użytkowników do ich pobrania, a także zbudować lepszą „otoczkę” wokół swojego produktu.

Od teraz deweloperzy aplikacji mogą zaoferować swoje produkty nawet 180 dni przed ich premierą (fot. TechCrunch)

Zmiana ta będzie dotyczyła zarówno aplikacji płatnych, jak i darmowych. Klienci nie zostaną obciążeni kosztami płatnych zakupów, dopóki nie będą gotowi do ich pobrania na swoje urządzenie, a w przypadku zmiany zdania zawsze mogą je anulować. Gdy aplikacje oficjalnie trafią do sklepu jako pełnoprawne wersje, klienci otrzymają powiadomienie, że zakupiona aplikacja, gra itp. zostanie automatycznie zainstalowana na ich urządzeniach w ciągu 24 godzin.

Trudno powiedzieć, jak bardzo ta zmiana wpłynie na podejście deweloperów do aplikacji i samego App Store, jednak polityka Apple może spotkać się z uznaniem, ponieważ widać, że producentowi zależy na dobrych relacjach z deweloperami. A warto wspomnieć, że nie zawsze tak było, czego dowodem jest konflikt pomiędzy firmą z Cupertino a Epic Games.

