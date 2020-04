Poważna luka w aplikacji Apple. Ponad pół miliarda iPhone’ów narażonych na atak

iPhone’y i iPady mają opinię bezpiecznych urządzeń. Nie oznacza to jednak, że są twierdzą nie do zdobycia.

Apple nie uczestniczy w targach CES, ale w zeszłym roku firma Tima Cooka postanowiła w Las Vegas umieścić duży bilbord, reklamujący jedną z kluczowych zalet swoich urządzeń. Hasło reklamowe brzmiało „Co się dzieje na twoim iPhonie, zostaje na twoim iPhonie„, co oczywiście odnosi się do wysokiego poziomu prywatności i bezpieczeństwa. Cóż, patrząc na odkrytą właśnie lukę, nie wszystko jednak zostaje na iPhonie.

Apple never shows up at CES, so I can’t say I saw this coming. pic.twitter.com/8jjiBSEu7z

— Chris Velazco (@chrisvelazco) January 4, 2019