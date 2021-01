App Store zdeklasował Google Play. Właściciele iPhone’ów wydają znacznie więcej

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 nie tylko nie powstrzymała sklepów z aplikacjami w osiągnięciu świetnych zarobków, a wręcz okazała się pomocna. Tak, w minionym roku App Store, a także Google Play, osiągnęły najlepsze wyniki w historii.

Chcesz zarobić? Lepszym wyborem może okazać się App Store

Według danych StatCounter, Android ma udziały na rynku smartfonów na poziomie ponad 71%, a iOS niecałych 29%. Co więcej, biorąc pod uwagę wszystkie platformy, to Android jest obecnie najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie, zostawiając w tyle nie tyko iOS, ale również Windowsa.

(fot. Sensor Tower)

Mogłoby się więc wydawać, że to właśnie Android będzie najlepszym wyborem na wydanie aplikacji lub gry. W końcu pozwala dotrzeć do większego grona potencjalnych odbiorców. Owszem, w przypadku darmowego oprogramowania, zarabiającego na reklamach, powinno to się sprawdzić, ale sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli spojrzymy na płatne aplikacje i gry, a także te, w których za dostęp do wybranych elementów trzeba zapłacić.

Najlepiej zarabiające aplikacje (fot. Sensor Tower)

Jak wskazuje raport przygotowany przez Sensor Tower, właściciele iPhone’ów i iPadów zostawili w App Store 72,3 mld dolarów. Mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 30,3% rok do roku. Natomiast Google Play w zeszłym roku wygenerował 38,6 mld dolarów (wzrostem na poziomie 30% rok do roku). Oznacza to, że App Store przyniósł o 87,3% większy przychód.

Najczęściej pobierane aplikacje (fot. Sensor Tower)

Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej udziały platform Apple i Google, trzeba przyznać, że wyniki firmy z Cupertino są naprawdę imponujące. To dobra informacja zarówno dla zespołu Tima Cooka, jak i samych twórców oprogramowania.

Zero zaskoczenia. Google Play wygrywa pod względem liczby pobrań

Owszem, sklep Apple generuje większe zyski, ale jeśli chodzi o liczbę pobrań, to Android wypada zauważalnie lepiej niż iOS. Tutaj jak najbardziej wpływ na to ma popularność systemu operacyjnego Google.

(fot. Sensor Tower)

W minionym roku łączna liczba pobrań z obu sklepów wyniosła 143 miliardy, a więc o 23,7% więcej niż w 2019 roku. Dla Google Play należy znaczny większy kawałek tego tortu – 108,5 mld pobrań. Z kolei App Store odnotował 34,4 mld pobrań.

Mobilne gry również ze sporymi wzrostami

Biorąc pod uwagę wyłącznie gry, także widoczne są sporo lepsze wyniki w 2020 roku. Cóż, przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 znacznie więcej czasu spędzaliśmy w domach, więc chętniej sięgaliśmy po inne formy spędzania czasu – na przykład granie na smartfonie lub tablecie.



(fot. Sensor Tower)

Cała kategoria wygenerowała 79,5 mld dolarów na obu platformach. To o 26% więcej niż w 2019 roku. Wynik App Store wyniósł 47,6 mld dolarów (wzrost o 25,3%), Google Play to natomiast 31,9 mld dolarów (wzrost o 27,1%). Warto zauważyć, że tutaj różnice między sklepami nie są aż tak duże.

Najlepiej zarabiające gry (fot. Sensor Tower)

Oczywiście pod względem liczby pobrań wygrał Android – 46,1 mld vs. 10,1 mld. Jak najbardziej można stwierdzić, że tutaj to jednak Google zdeklasowało konkurencję.

Najczęściej pobierane gry (fot. Sensor Tower)

Owszem, na aplikacje i gry wydaliśmy znacznie więcej, ale nie wszystkie branże mogą pochwalić się równie dobrymi wynikami. Przykładowo, sprzedaż smartfonów zaliczyła zauważalny spadek.