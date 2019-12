AnTuTu od teraz testuje też prędkość przesyłania danych w sieci komórkowej i WiFi

AnTuTu kojarzone jest przede wszystkim za sprawą comiesięcznych rankingów najwydajniejszych smartfonów, ale przygotowuje także inne zestawienia. Od teraz będzie tworzyć również raporty przedstawiające osiągnięcia urządzeń mobilnych w dziedzinie prędkości pobierania i wysyłania danych w sieciach komórkowych oraz WiFi. Pierwszy (za listopad 2019 roku) został już opublikowany.

AnTuTu informuje, że każdy uwzględniony w rankingu smartfon musiał zostać przetestowany co najmniej 900 razy, aby znaleźć się w zestawieniu. Podane w pierwszej części tabeli to uśrednione wyniki, jednak benchmark dodaje również maksymalną prędkość, jaką danemu modelowi udało się osiągnąć zarówno w przypadku korzystania z sieci komórkowej, jak i WiFi.

Które smartfony pobierają i wysyłają dane najszybciej? Ranking AnTuTu

Jako że 2019 rok przyniósł nam uruchomienie sieci 5G w wielu krajach na całym świecie i premierę niejednego smartfona ją obsługującego, nic dziwnego, że to właśnie one okupują pierwsze pięć miejsc rankingu, uwzględniającego prędkość pobierania i wysyłania danych za pośrednictwem sieci komórkowej. Na szczycie znalazł się Huawei Mate 30 Pro 5G (125,52 Mbit/s download, 27,35 Mbit/s upload, opóźnienie ~40 ms; maksymalne pobieranie 1206,96 Mbit/s i wysyłanie 622,77 Mbit/s). Druga lokata także należy do urządzenia Huawei (Mate 30 5G), natomiast podium zamyka Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Dalej mamy dwa modele z portfolio Vivo: NEX 3 5G i IQOO Pro 5G.

W przypadku sieci WiFi, pierwsze dwa miejsca wyglądają podobnie – zajmują je Mate 30 Pro 5G i Mate 30 5G. Trzecia pozycja należy z kolei do Mate 30 Pro. Na czwartej mamy Samsunga Galaxy Note 10+ 5G, zaś na piątej ponownie smartfon Huawei, tym razem Mate 20.

Co jednak ciekawe, zarówno w jednym, jak i drugim rankingu znajdują się urządzenia, które – pomimo że są dużo dalej – potrafią osiągnąć naprawdę imponujące prędkości wysyłania danych. Jeśli chodzi o sieć komórkowej, to warto tu zwrócić uwagę na Redmi K20 Pro (maksymalnie 803,57 Mbit/s uploadu), zaś przy WiFi na Oppo Reno Ace (maksymalnie aż – uwaga – 1154,02 Mbit/s).

O ile jednak testowanie wydajności jest całkiem miarodajne, tak przygotowywanie rankingów odnośnie prędkości pobierania i wysyłania danych w sieciach komórkowych i WiFi jest dość… dyskusyjne, bowiem na szybkość downloadu i uploadu wpływa mnóstwo czynników, na które w dużej części przypadków użytkownik nie ma wpływu. Fakt, daje to jakiś podgląd na możliwości każdego smartfona, ale spektakularne wyniki Redmi K20 Pro i Oppo Reno Ace, na które zwróciłem Wam uwagę sprawiają, że powinniśmy na tego typu rankingi patrzeć z przymrużeniem oka.

