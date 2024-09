Te powerbanki MagSafe dla iPhone’ów są niebezpieczne. Producent wstrzymuje sprzedaż

Firma Anker poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży kilku modeli przenośnych baterii magnetycznych MagSafe, przeznaczonych dla iPhone’ów. Niestety, stwarzają one ryzyko pożaru.

Wada konstrukcyjna w powerbankach Anker MagSafe

Pracownicy firmy Anker nie mają ostatnio spokojnego snu. Okazało się, że trzy modele baterii MagSafe do iPhone’ów muszą zostać wycofane ze sprzedaży. Wykryto w nich wadę konstrukcyjną, która praktycznie skreśla dotknięte nią powerbanki z listy urządzeń nadających się do bezpiecznego użytkowania.

Dokładnie rzecz biorąc, może nastąpić w nich do przegrzania akumulatora litowo-jonowego, co może prowadzić do topienia się plastikowych elementów oraz wydzielania dymu, co stanowi ryzyko pożaru.

Producent dokładnie określa, o jakie modele baterii chodzi:

Anker 334 MagGo Battery (numer modelu A1642),

Anker Power Bank 20000mAh, 22,5 W (numer modelu A1647),

Anker 334 MagGo 10000mAh, 7,5 W (numer modelu A1652).

Co prawda problem dotyczy tylko egzemplarzy wyprodukowanych od 3 stycznia do 17 września, ale firma prewencyjnie wycofała ze sprzedaży wszystkie sztuki, które trafiły do sklepów.

Mam taki powerbank. Co robić?

Cóż, Anker zaleca natychmiastowe zaprzestanie użytkowania wadliwego produktu, nawet jeśli nie wykazuje jeszcze niepokojących oznak przegrzewania się. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Następnie trzeba umieścić taki powerbank w bezpiecznym miejscu i użyć strony internetowej producenta, by zweryfikować numer seryjny urządzenia. Wtedy będzie można wypełnić formularz pozwalający na otrzymanie zamiennika.

To nie pierwszy raz w tym roku, gdy Anker jest zmuszony wycofywać ze sprzedaży wadliwy powerbank. Ostatnia akcja zwrotów prowadzona była w czerwcu 2024 roku.