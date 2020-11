Microsoft znowu kombinuje, jak uruchamiać aplikacje z Androida na Windowsie

Android i Windows to dwa różne światy. Microsoft co prawda ze zmiennym szczęściem stosuje różne chwyty, by pomagać użytkownikom tych systemów w wymianie informacji między urządzeniami, ale aplikacje typu Twój telefon wciąż są mocno ograniczone. Być może wkrótce coś się zmieni w tym temacie.

Integracja Windowsa z Androidem?

Microsoft ewidentnie chciałby połączyć jakoś dwa najbardziej popularne systemy operacyjne na świecie: Windowsa i Androida. Zabierał się już do tego od strony sprzętowej – urządzenia działające na procesorach ARM to znakomity fundament pod ustanowienie dobrej komunikacji z aplikacjami na Androida. Niestety, gigant z Redmond ma ogromne problemy z zachęceniem deweloperów, by tworzyli programy na urządzenia typu Surface Pro X.

Surface Pro X – krok Microsoftu w ślepą uliczkę

Wobec tego Microsoft podchodzi do sprawy jeszcze inaczej – oferując pewnego rodzaju cząstkową integrację smartfona z Androidem z komputerem na Windowsie. Przykładem tego jest aplikacja Twój telefon, która choć w wielu wypadkach przydatna, wciąż jest tylko substytutem prawdziwej integracji między urządzeniami na dwóch systemach.

Pewnym rozwiązaniem pośrednim byłoby stworzenie domyślnego emulatora, który byłby wbudowany w Windowsa 10. I właśnie nad czymś takim zastanawia się teraz Panos Panay i spółka.

Aplikacje na Androida w Microsoft Store

Windows Central donosi, że Microsoft dąży do opracowania rozwiązania, które umożliwiałoby płynną obsługę aplikacji na Androida na komputerach z Windowsem 10. Miałoby to polegać na wprowadzeniu ich do sklepu Microsoft Store. Finalnie przypominałoby to więc zdolność systemu Chrome OS do uruchamiania aplikacji na Androida natywnie.

To ciekawy pomysł, z tym że już na początku trzeba sobie jasno powiedzieć, że to za mało, żeby zainteresować użytkowników. Funkcje aplikacji Androida musiałyby być do jakiegoś stopnia połączone z Windowsem, a nie tylko oferować wyświetlanie powiadomień na ekranie.

Dodatkową przeszkodą może być sklep Google Play i jego obsługa. Google raczej nie będzie specjalnie wspierać planów Microsoftu, polegających na zagarnianiu do siebie klientów, którzy mogliby kupić Chromebooki.

Jak wiele tego typu inicjatyw Microsoftu, może być ona wprowadzona z opóźnieniem. Nawet już zapowiedziane projekty mają ogromne poślizgi, więc ewentualnej integracji Androida z Windowsem – nawet na tak podstawowym poziomie – spodziewałbym się nie wcześniej niż w 2022 roku. Do tego czasu Bluestacks, które jest bardzo dobrym emulatorem aplikacji z Androida na systemie Windows, byłoby zdolne wprowadzić na rynek własny system operacyjny.