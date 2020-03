Polska jako pierwsza: Samsung Galaxy A9 (2018) zaczyna dostawać Androida 10

Samsung Galaxy A9 (2018) miał dostać aktualizację do Androida 10 w maju, czyli za dobry miesiąc. Programiści z Korei Południowej postarali się dostosować ten model smartfona do nowego systemu nieco wcześniej.

Samsung Galaxy A9 (2018) debiutował na rynku w październiku 2018 roku i startował z Androidem 8.0 na pokładzie. Po kilku miesiącach dostał aktualizację do Androida 9.0 – było to mniej więcej rok temu. Teraz przyszedł czas, żeby model ten dostał drugą dużą paczkę z nowym numerem systemu.

Android 10 dla Galaxy A9 (2018)

Na razie aktualizacja nie jest dystrybuowana w formie paczki danych OTA (Over-The-Air). Dlatego najwięksi zapaleńcy skorzystają z możliwości zainstalowania jej przy pomocy dodatkowego oprogramowania na komputery. Zapewne za kilka dni ruszy możliwość pobrania Androida 10 prosto z zakładki aktualizacji w menu ustawień telefonu.

Możemy spodziewać się takich usprawnień jak w innych aktualizowanych do nowego systemu Samsungach, a więc:

nakładki One UI 2.0

nowych animacji

kompaktowego men szybkich ustawień

gestów pełnoekranowych

zmodyfikowanej aplikacji aparatu

zdjęć selfie w slow-motion

nowego wyglądu panelu ustawień dźwięku

integracji Galerii z dyskiem OneDrive

poszerzonych funkcji Cyfrowego Dobrostanu

Pełną, dokładną listę zmian znajdziecie na stronie wsparcia Samsunga. Z góry uprzedzam, że to raczej dłuższa lektura ;)

Ta solidna paczka nowości, oznaczona symbolem A920FXXU3CTCD wymaga pobrania ponad 4 GB danych. Razem z nią otrzymamy marcowe poprawki bezpieczeństwa.

Co ciekawe, pierwszymi odbiorcami Androida 10 i One UI 2.0 na Galaxy A9 (2018) są Polacy. Wkrótce dołączą do nas także inne kraje. Właścicielom wspomnianego modelu polecam sprawdzać od czasu do czasu dostępność aktualizacji w ustawieniach. Nowy system zawsze jest miło przyjmowany przez użytkowników.

źródło: Samsung, samfrew.com dzięki piunikaweb.com, rprna.com

