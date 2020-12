Nintendo Switch ma nową aktualizację systemu. W końcu łatwo przeniesiemy zrzuty ekranu i nagrania!

Przerywamy granie, by nadać ważny komunikat — na serwerach Nintendo wylądowała nowa wersja systemu dla konsol Nintendo Switch i Nintendo Switch Lite. Spodziewać się możemy drobnych poprawek, względem poprzedniej wersji systemu, a także kilku nowości, które z pewnością ucieszą wielu z Was.

Aktualizacje standardowo znajdziemy w ustawieniach konsoli w zakładce „System” => „System Update”. Zainstalowanie nowej wersji systemu, oznaczonej numerem 11.0.0 trwa dosłownie tylko chwilę, a przynosi parę ciekawych nowości.

Co nowego?

Przede wszystkim w końcu przeniesiemy nasze zapisane zrzuty ekranu i nagrania z rozgrywki w inny sposób niż poprzez wyciąganie karty microSD z konsoli. Od tej pory dodatkowo można je przesłać bezpośrednio na telefon (co w mojej opinii jest trochę mało wygodne, przez wykorzystanie kodów QR i wewnętrznej sieci Wi-Fi), a także poprzez zwykłe podłączenie konsoli do komputera kablem USB — należy pamiętać by na czas tej operacji, włączyć tę funkcję w ustawieniach.

Ta nowość cieszy mnie chyba najbardziej, z racji tego, że często zdarza mi się pliki z konsoli zgrywać na PC, by przygotować recenzje gier.

W menu głównym systemu, zawitała również ikonka Nintendo Switch Online która to przekieruje nas do abonamentu Nintendo lub poinformuje o statusie naszego członkostwa. No i która oczywiście będzie przyciągać wzrok osób jeszcze niepłacących za ten abonament ;)

Dodano też dwanaście nowych awatarów, które związane są z ostatnim jubileuszem serii Super Mario Bros.

Od tej pory mamy również możliwość wybrania priorytetu gier czy aplikacji podczas pobierania wielu plików, dzięki czemu możemy ustawić swoistą kolejkę pobierania. I bardzo się z tej zmiany cieszę, bo miałem już wiele sytuacji, w których taka funkcja bardzo by mi się przydała.

Usprawniono również robienie kopii zapasowych naszych zapisów gier do chmury czy ich przenoszenie między konsolami. Na koniec pozostaje klasyka gatunku, czyli poprawa wydajności systemu i drobne poprawki. Pełną listę zmian znajdziecie na stronie Nintendo.

A polski język?

Co ciekawe do konsoli dodano również wsparcie dla brazylijskiego portugalskiego, który będzie wyświetlany w systemie oraz niektórych kompatybilnych programach i grach. Niestety o języku polskim na Nintendo Switch musimy na razie zapomnieć — Japończycy najwyraźniej nadal nie dostrzegają pewnego dość dużego kraju w centralnej Europie, w którym to ich konsola cieszy się sporą popularnością…

