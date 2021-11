Taka moc w małej konsolce! AMD Aerith to procesor, który będzie napędzał Steam Deck

Jakiś czas temu Valve ujawniło szczegółowe dane dotyczące nadchodzącej konsoli Steam Deck – producent w głównej mierze skupił się na szczegółach dotyczących specjalnie przygotowanego dla tego urządzenia procesora o nazwie kodowej AMD Aerith. Co ciekawe, przenośna konsola ma wspierać także autorską technologię supersamplingu Czerwonych.

Reklama

AMD Aerith to procesor przygotowany dla konsoli Steam Deck

Właściciele Steama w ubiegłe wakacje ogłosili, że pracują nad własną przenośną konsolą – zdradzono między innymi, że procesor, który znajdzie się na pokładzie urządzenia, ma opierać się na architekturze Zen 2, natomiast zintegrowana grafika będzie wytwarzana na podstawie architektury RDNA 2.

Teraz wiemy już, że chodzi o układ AMD Aertih. Mamy do czynienia z APU wyposażonym w cztery rdzenie fizyczne oraz 8 wątków logicznych procesora, cechującym się bazowym taktowaniem na poziomie 2,4 GHz. W trybie boost zegar „rozpędza się” do 3,5 GHz.

Reklama

Według producenta, chip ma oferować 448 GFLOP-ów w zadaniach pojedynczej precyzji (FP32), a więc jest nieco wolniejszy od Ryzena 3 Pro 4450U (473,6 GFLOP). Ogólnie rzecz biorąc, wspomniany „Ryż” jest bardzo zbliżonym chipem do Aerith, bowiem Ryzen także ma na pokładzie 4 rdzenie fizyczne Zen 2, a jego TDP to 15 W.

Procesor napędzający konsolę Deck nie ma stałej wartości TDP, a więc nie ma stałych limitów – wartość waha się od 4 do 15 W. Głównym ogranicznikiem AMD Aerith będą zatem limity maksymalnie generowanych ramek obrazowych w jednej sekundzie, które nakładać będzie samo Valve, wyręczając nieco w tej pracy deweloperów gier. Producent chce zapewnić wysoką wydajność konsoli niezależnie od tego, czy będzie pracować na baterii, czy w trybie zasilania przez ładowarkę. Warto także dodać, że układ ma być wspierany przez 16 GB pamięci operacyjnej LPDDR5.

Steam Deck

W procesorze znajduje się także układ graficzny (APU) wykonany w architekturze RDNA 2 – ma składać się z ośmiu jednostek obliczeniowych CU, które będą bezpośrednio współpracowały z rdzeniami CPU. Jednostki CU powinny maksymalnie taktować do zegara 1,6 GHz. Wspomniany układ graficzny ma oferować wydajność 1,6 TFLOP w FP32, co jest nieco gorszym wynikiem, niż mobilny GeForce MX450 (który osiąga 1,67 TFLOP). APU wspiera bibliotekę DirectX 12 Ultimate oraz technologię upscalingu AMD FSR, co może okazać się bardzo przydatną funkcją.

Premiera Steam Deck niestety została opóźniona, a to ze względu na globalny niedobór chipów, przez co konsola trafi do rąk użytkowników dopiero w lutym przyszłego roku.