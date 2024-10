Doom Eternal w Amazon Prime Gaming. To tylko jeden z hitów na październik

Świetne FPS-y, klimatyczne przygodówki, kapitalna karcianka i izometryczna metroidvania – to nie rozpiska na kilka miesięcy, a oferta, jaka czeka na Was w Amazon Prime Gaming przez cały październik. Chcecie wiedzieć, jakie hiciory znajdziecie na platformie? Zapraszam na szybki przegląd.

Doom Eternal

Po co bać się demonów, jak można po prostu nakopać im do tyłków? W 2016 roku id Software przypomniało nam, jak wielką frajdę sprawia graczom wyposażenie ich w solidne pukawki i nasłanie na nich hordy istot z piekła rodem. Czy można było stworzyć coś lepszego niż Doom?

Doom Eternal (fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl)

Tak, wystarczyło dać twórcom pierwowzoru cztery lata na przygotowanie sequela. W 2020 roku otrzymaliśmy zatem Doom Eternal, a Konrad uznał tytuł za „najlepszy shooter tej generacji”. I wiecie co jest w tym wszystkim najciekawsze? To było przed premierą konsol obecnej generacji, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X, a te słowa są nadal aktualne. Przez cztery lata nie dostaliśmy niczego bardziej soczystego niż kolejna część przygód Doom Slayera. Być może ten stan rzeczy zmieni sequel, Doom: The Dark Ages? Przekonamy się w 2025 roku.

Doom Eternal zostanie przypisany do Waszego konta na Microsoft Store.

BioShock Remastered

Kolejną, nieco odmienną propozycją w tym tygodniu jest remaster pierwszego BioShocka. Szybka rozgrywka nastawiona na rzeź i skoki dopaminy ustępuje tutaj fabule, która broni się nawet 17 lat (ILE?) po premierze pierwowzoru. Jeżeli wciąż nie mieliście okazji przeżyć tej historii osobiście, ponownie macie ku temu dobrą okazję.

Remaster BioShocka otrzymacie w postaci klucza do przypisania na platformie GOG.

Jakie jeszcze gry otrzymacie w usłudze Amazon Prime Gaming w październiku?

Łącznie w tym miesiącu otrzymacie aż 28 tytułów. Wiele z nich jest na tyle dobrych, że jeżeli miałbym się o każdym z nich nieco rozpisać, mielibyście jeszcze niemałą ścianę tekstu do przebrnięcia. Zamiast tego poniżej znajdziecie listę z tym, co już zostało udostępnione, co jeszcze pojawi się w ofercie i na jaką platformę będziecie mogli to przypisać:

Tytuł Platforma Status No Straight Roads Epic Games Store już dostępne The Eternal Cylinder Epic Games Store już dostępne Tomb Raider: Legend GOG już dostępne Hive Jump 2: Survivors GOG już dostępne Spirit of the North Epic Games Store już dostępne BioShock Remastered GOG już dostępne Doom Eternal Microsoft Store już dostępne Dread Out 2 Amazon Games już dostępne Priest Simulator: Vampire Show Epic Games Store już dostępne Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition Epic Games Store już dostępne SCARF Amazon Games już dostępne The Gap Amazon Games już dostępne Killing Floor 2 Epic Games dostępne od 17 października Mystery Box: Hidden Secrets Legacy Games dostępne od 17 października Through the Darkest of Times Amazon Games dostępne od 17 października Vlad Circus: Descend Into Madness Amazon Games dostępne od 17 października Zombies Ate my Neighbors and Ghoul Patrol Amazon Games dostępne od 17 października Gargoyles Remastered Amazon Games dostępne od 24 października Monster Train GOG dostępne od 24 października Morbid: The Seven Acolytes Epic Games Store dostępne od 24 października Pumpkin Jack GOG dostępne od 24 października Stasis: Bone Totem Epic Games Store dostępne od 24 października The Gunk GOG dostępne od 24 października A Plague Tale: Innocence GOG dostępne od 31 października Coromon GOG dostępne od 31 października Deaths’ Door Epic Games Store dostępne od 31 października Haunted Hotel: Personal Nightmare Collector’s Edition Amazon Games dostępne od 31 października Scorn GOG dostępne od 31 października

Na koniec przypomnę jeszcze, że jeżeli nie skorzystaliście nigdy z darmowego miesiąca Amazon Prime (to link afiliacyjny, korzystając z niego, wspieracie naszą działalność bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za co dziękujemy!), wciąż możecie odebrać darmowe 30 dni okresu próbnego, w którym zawiera się także dostęp do Prime Gaming.