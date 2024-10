Thermalright, kultowy producent chłodzenia, wraca do Polski. Co znajdziemy w ofercie?

Konkurencji nigdy za wiele. Thermalright, który jakiś czas temu zniknął z naszego rynku chłodzeń komputerowych, powraca. Wiemy, jakich produktów spodziewać się na polskich półkach.

Co to jest Thermalright?

Korzenie firmy sięgają 2001 roku, kiedy w Tajpej uruchomiono biuro projektowe, a w USA dział sprzedaży i marketingu firmy. Thermalright od początku miało przed sobą jeden cel – tworzyć chłodzenia, które mogą stanowić wybór numer 1 wśród entuzjastów.

Zaczęło się od chłodzenia przygotowanego do procesorów AMD Thunderbird w 2002. Jak widzicie, na tym się nie skończyło, a firma od 22 lat dostarcza na rynek rozwiązania, które łączą w sobie wydajność i jakość z wyważoną ceną. To właśnie tymi cechami Thermalright ponownie będzie chciał przekonać nas do wyboru jego produktów.

Gdzie i jakie chłodzenia Thermalright pojawią się w Polsce?

Na początek otrzymamy pięć modeli chłodzenia, co w połączeniu z różnymi wariantami kolorystycznymi i opcjami podświetlenia składa się na 17 różnych konstrukcji. Podane poniżej kwoty to sugerowana cena detaliczna producenta:

Assassin X 120 Refined SE – 99 złotych,

Assassin X 120 Refined SE ARGB – 129 złotych,

Assassin X 120 Refined SE White ARGB – 129 złotych,

Burst Assassin 120 – 139 złotych,

Burst Assassin 120 ARGB – 159 złotych,

Burst Assassin 120 EVO Dark – 169 złotych,

Peerless Assassin 120 SE – 189 złotych,

Peerless Assassin 120 SE ARGB – 209 złotych,

Peerless Assassin 120 SE White Argb ARGB – 219 złotych,

Peerless Assassin 120 – 239 złotych,

Peerless Assassin 120 Black – 239 złotych,

Peerless Assassin 120 White – 239 złotych,

Phantom Spirit 120 SE – 209 złotych,

Phantom Spirit 120 SE ARGB – 229 złotych,

Phantom Spirit 120 – 239 złotych,

Phantom Spirit 120 EVO – 279 złotych,

Frost Commander 140 Black – 469 złotych.

Na tę chwilę dystrybucją produktów marki zajmą się x-kom, Komputronik, Media Expert oraz Morele.net. Każde chłodzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją i wsparciem technicznym firmy działającym na skalę międzynarodową. To jednak nie jest ostatnie słowo Thermalright w tym roku – w ciągu najbliższych miesięcy oferta powinna rozszerzyć się o kolejne modele, w tym rozwiązania all-in-one.