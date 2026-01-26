Amazon ułatwia zakupy. Wystarczy Ci zdjęcie

Każdy z nas miał chyba chociaż raz taką sytuację, że zobaczył u kogoś coś, co bardzo mu się podobało i też chciałby sobie sprawić coś takiego, ale nie bardzo wiedział, jak to znaleźć. Amazon postanowił to ułatwić, wprowadzając funkcję Lens, która teraz jest już dostępna także w Polsce.

Amazon Lens, czyli wizualne zakupy

W aplikacji sklepu Amazon pojawiło się nowe narzędzie o nazwie Lens. Działa całkiem podobnie do funkcji Circle to Search. Krótko mówiąc: możesz zakreślić palcem element na zdjęciu, nie po to jednak, by dowiedzieć się, co przedstawia, lecz by od razu móc to kupić.

Fundamentem – bez zaskoczenia – jest sztuczna inteligencja z technologią wizualnej identyfikacji obiektów. Bierze pod uwagę rodzaj i funkcję produktu, jak również jego kształt i kolor. Wszystko po to, by udzielić jak najbardziej precyzyjnej odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Amazon Lens potrafi działać na żywo – na podglądzie z aparatu – jak również na zdjęciach i zrzutach ekranu. Rozpoznaje produkty, jak i ich kody kreskowe. Jeśli nie potrafi znaleźć w sklepie Amazon dokładnie takiego samego produktu, podpowiada podobne. Szybko i wygodnie – jak zapewnia właściciel.

Amazon Lens AI (źródło: Amazon)

Funkcja Amazon Lens jest już dostępna w Polsce

Za granicą narzędzie zostało udostępnione już kilka miesięcy temu i obecnie – jak czytamy w oficjalnej notce prasowej – każdego miesiąca korzystają z niego dziesiątki milionów klientów. Teraz funkcja działa już także w polskiej wersji aplikacji, więc każdy o jej możliwościach może przekonać się na własnej skórze.

Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy dotknąć ikony Lens na pasku wyszukiwania (znajduje się przy prawej krawędzi), a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji: wyszukiwanie przy użyciu zdjęcia lub wyszukiwanie przy użyciu aparatu. Gdy przeszukiwanie bazy sklepu dobiegnie końca, na ekranie pojawią się produkty, które można sobie – standardowo – posortować, przefiltrować itd., a ostatecznie także zamówić.

Żeby skorzystać z wizualnego wyszukiwania produktów, musisz mieć najnowszą wersję aplikacji Amazon Shopping i zalogować się na swoje konto użytkownika. Sprawdziłem – u mnie już działa.