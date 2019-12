Amazfit GTR Lite – nowy smartwatch w świetnej cenie i z długim czasem pracy

Huami, strategiczny partner Xiaomi, wprowadził do sprzedaży tańszą wersję smartwatcha Amazfit GTR. Model Lite otrzymał równie atrakcyjny i elegancki wygląd, a także potrafi pozytywnie zaskoczyć czasem pracy.

Amazfit GTR Lite – specyfikacja i dostępne funkcje

Nowy smartwatch w ofercie Huami zapewnia 1,39-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 454×454 pikseli. Mamy więc do czynienia z tarczą o takich samych rozmiarach, jak w większej wersji podstawowego Amazfit GTR 47 mm. Cała konstrukcja ma 4,72×4,72×1,08 cm i korzysta z pasków 22 mm.

Ekran chroniony jest warstwą odpornego na zarysowania szkła Corning Gorilla Glass 3, a także posiada zabezpieczenie mające dobrze radzić sobie z tłustymi odciskami. Z kolei podczas aktywności fizycznych w gorszych warunkach atmosferycznych, jak chociażby bieganie w deszczu, użytkownik doceni wodoodporność do 5ATM.

Bardzo dobrze wypada czas pracy na jednym ładowaniu. Akumulator o pojemności 410 mAh zapewnia do 24 dni podczas normalnego użytkowania. Nie musimy więc codzienne sięgać po ładowarkę, aby korzystać z funkcji smartwatcha, taki jak odbieranie powiadomień czy zbieranie danych o aktywności fizycznej. Z kolei w trybie „tylko zegarek” Amazfit GTR Lite potrafi osiągnąć imponujące 74 dni na jednym ładowaniu. Długi czas pracy, to również dostępność funkcji związanych ze śledzeniem snu. Ładowanie od 0 do 100% zajmuje około 2 godzin.

Raczej nikt nie będzie narzekał na opcje personalizacji – dostępnych jest 100 tarcz, a paski można wymieniać. Na pokładzie mamy jeszcze funkcję monitorowania pulsu i 8 trybów mierzenia aktywności fizycznych, w tym bieganie, marsz, jazdę na rowerze czy pływanie na basenie. Podczas zbierania danych wykorzystywany jest m.in 6-osiowy czujnik przyspieszenia.

Do łączności ze smartfonami używany jest moduł Bluetooth 5.0. Smartwatch współpracuje z urządzeniami z Androidem 5.0 lub nowszym, a także ze sprzętem Apple z zainstalowanym iOS w wersji 10 lub nowszej.

Amazfit GTR Lite – cena i dostępność

Zanim przejdziemy do podania ceny, należy zaznaczyć, że dopisek „Lite” nie pojawił się bez przyczyny. Względem podstawowego wariantu, zabrakło chociażby wbudowanego modułu GPS. W związku z tym, jeśli chcemy zapisywać przebieg trasy podczas biegania, musimy dodatkowo zabrać ze sobą smartfon.

Amazfit GTR Lite zadebiutował w sklepie Gearbest w cenie wynoszącej zaledwie 109,99 dolarów (około 420 zł). Kosztuje więc około 30 dolarów mniej od modelu GTR 47 mm.

źródło: XiaomiToday