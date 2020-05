Darmowe dostawy z Allegro Smart! przedłużone o jeszcze jeden miesiąc

Kupując róże rzeczy przez Allegro, zwykle trzeba się liczyć z dodatkowymi kosztami wysyłki. Chyba że korzystamy z Allegro Smart! – wtedy towary o wartości 40 zł i więcej dotrą do pobliskiego Paczkomatu bez opłat. Serwis ponownie przedłuża ważność bezpłatnego korzystania z usługi.

Allegro Smart! za darmo po raz trzeci

Allegro rozsyłało dzisiejszego poranka e-maile do osób korzystających z Allegro Smart!, które zawierały w sobie pozytywne wieści. Serwis postanowił jeszcze przez miesiąc utrzymać darmowy status usługi.

Oznacza to, że wszyscy, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą bez żadnych opłat włączyć Allegro Smart!, a ci, którzy mają już je aktywne, po prostu będą mogli korzystać z niego dłużej – aż do 18 czerwca. Oczywiście w pewnych okolicznościach czas aktywnej usługi będzie się różnił – data ta jest graniczną, ale poszczególni użytkownicy, korzystający z Allegro Smart! dłużej, mogą w mailu zobaczyć inną datę (jak ja – do 17 czerwca).

Sporo osób już skorzystało

Jak podaje Allegro, oszczędności klientów serwisu dzięki darmowym przesyłkom, przekroczyły już 200 mln złotych. Przeciętnie klienci usługi zaoszczędzili od 80 do 120 zł. Dokładna kwota dotycząca naszych oszczędności powinna znaleźć się w podsumowaniu usługi przesłanym mailem wraz z informacją o przedłużeniu darmowego okresu jej świadczenia. W moim wypadku to niecałe 20 zł, ale to dlatego, że ostatnio kupowałem na Allegro głównie drobiazgi, o cenie nieprzekraczającej 40 zł.

Allegro Smart! możemy aktywować na tej stronie. Nawet po zakończeniu okresu promocyjnego, Allegro nie nałoży na nas żadnej opłaty za rozpoczęcie kolejnego okresu rozliczeniowego – usługa automatycznie się dezaktywuje, a my powrócimy do klasycznego korzystania z serwisu. Oczywiście będziemy też mogli zdecydować, że warto płacić za Allegro Smart! 8,99/mies. lub 49 zł/rok. Taka opcja też będzie dostępna po 18 czerwca.

