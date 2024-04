Jeśli wystawiłeś negatywa na Allegro, musisz teraz wytłumaczyć, dlaczego

Allegro często przypomina kupującym, by pozostawili opinię po transakcji z danym sprzedawcą. Pomaga to określić innym potencjalnym klientom, czy warto korzystać z jego usług. A co jeśli opinia nie może być pozytywna?

Negatyw na Allegro? Wytłumacz się

Największa platforma e-handlu w Polsce co rusz wprowadza nowe usługi, modyfikuje opłaty i zmienia warunki obsługi jej użytkowników. Można w tym się pogubić. Na szczęście na stronie pomocy dla sprzedających na Allegro pojawiają się precyzyjne artykuły podsumowujące najnowsze zmiany.

Jedną z najświeższych aktualizacji, datowaną na 15 kwietnia, jest informacja o wprowadzeniu uzasadnień dotyczących transakcji, które mają się pojawić przy negatywnych ocenach. To przydatne dla sprzedających, bo wielu użytkowników po zakończeniu transakcji jest skłonnych pozostawić mniej „gwiazdek”, ale nie zawsze rozszerza tę opinię o tekstowe wyjaśnienie, co poszło nie tak.

Obecnie w przypadku oceny pozytywnej klient nie musi wskazywać powodu swojej decyzji. Jest to jednak obowiązkowe w przypadku oceny negatywnej. Zakładając, że kupujący zaznaczy, że nie poleca zakupów u danego sprzedawcy, od teraz będzie musiał wskazać, dlaczego nie jest zadowolony z obsługi lub produktu. Może wybrać jedną z poniższych opcji:

Nieuprzejma obsługa

Brak reakcji na wiadomość

Opóźniony zwrot pieniędzy

Nieekologiczne opakowanie

Źle zabezpieczony produkt

Nieterminowa dostawa

Dostarczono produkt inny niż w zamówieniu

Wysłano uszkodzony produkt

Niekompletne zamówienie

Zamówienie nie zostało dostarczone

Brak faktury VAT

Podejrzewam, że produkt jest nieoryginalny.

Uzasadnienia nie wpłyną na statystyki sprzedawcy

Jeśli ktoś zdecyduje się pozostawić negatywną ocenę, oczywiście będzie mieć to wpływ na ogólną opinię sprzedawcy. Jednak dodatkowe uzasadnienia, teraz obligatoryjne w takim przypadku, nie sprawią, że ogólne statystyki będą jeszcze gorsze.

Rzecz jasna jako klienci wolelibyśmy nigdy nie wystawiać negatywów. Jednak jeśli już pojawi się jakiś zgrzyt, pozostawienie uzasadnienia braku rekomendacji może pomóc sprzedawcy polepszyć jakość świadczonych usług albo zmienić lub wycofać oferowany produkt ze swoich wirtualnych półek na Allegro.

Powyższa zmiana wydaje się więc być „na plus”. Uzasadniając swoją negatywną ocenę nie będziemy musieli rozpisywać się w klasycznej opinii tekstowej, a nie stracimy na to wiele czasu. W gruncie rzeczy – tak powinno być nawet szybciej.