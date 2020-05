Majowa aktualizacja Windows 10 już dostępna. Co nowego?

Microsoft dosłownie rzutem na taśmę zdążył udostępnić Windows 10 May 2020 Update. Pierwsi użytkownicy komputerów i innych urządzeń z tym systemem operacyjnym mogą już pobrać aktualizację funkcji o numerze 2004. Nowości jest całkiem sporo.

Windows 10 May 2020 Update – lista nowości i usprawnień

Microsoft deklaruje, że po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji podłączanie urządzeń przez moduł Bluetooth będzie szybsze i łatwiejsze, a na dodatek użytkownik dostanie możliwość sterowania wszystkim w sekcji Powiadomień (zamiast w Ustawieniach) i będzie to wymagało mniejszej liczby kroków.

Windows 10 May 2020 Update umożliwi też „pozbycie się haseł” – użytkownicy dostaną możliwość logowania się do konta Microsoft za pomocą kodu PIN, czytnika linii papilarnych bądź funkcji Windows Hello (dostępność zależy od wyposażenia urządzenia).

Kolejną nowością w Windows 10 May 2020 Update jest więcej kaomoji ლ(╹◡╹ლ) dostępnych bezpośrednio w klawiaturze systemowej, a także możliwość nazwania wirtualnych pulpitów wedle własnego uznania. Użytkownicy, a dokładniej zapaleni gracze, powinni zaś ucieszyć się z nowych funkcji DirectX 12 Ultimate (pod warunkiem grania w obsługiwane gry i posiadania odpowiednich kart graficznych) oraz wsparcia dla widżetów firm trzecich na pasku Xbox Game Bar.

Najnowsza aktualizacja Windows 10 przynosi ze sobą również usprawnienia w kwestii zarządzania pamięcią przez przeglądarkę Microsoft Edge (będzie potrzebne jej mniej do poprawnego działania) oraz możliwość zablokowania aplikacji kalkulatora nad wszystkimi pozostałymi uruchomionymi programami. Microsoft udoskonalił też 30-letni już notatnik – dodał m.in. gwiazdkę na końcu tytułu pliku podczas jego edycji, która zasygnalizuje, że wprowadzone zmiany nie zostały zapisane.

Windows 10 May 2020 Update ma również sprawić, że komputery będą jeszcze lepiej współpracować ze smartfonami z zainstalowaną aplikacją Twój telefon, bowiem dodano wsparcie dla PeCetów bazujących na procesorach ARM.

Oprócz tego, majowa aktualizacja przynosi ze sobą także usprawnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Microsoft ulepszył m.in. narratora, który teraz na przykład lepiej radzi sobie z tabelami i automatycznie czyta strony internetowe oraz e-maile (pod warunkiem, że te ostatnie zostaną otwarte w Outlooku i aplikacji Mail).

Windows 10 May 2020 Update – jak pobrać?

Microsoft informuje, że w pierwszej kolejności aktualizacja funkcji dla systemu Windows 10 (wersja 2004) będzie dostępna dla użytkowników, którzy mają na swoich komputerach zainstalowane wydania 1903 bądź 1909 i mogą ręcznie wyszukać May 2020 Update za pomocą narzędzia Windows Update. Mnie się to udało, aczkolwiek nie wszystkim musi, nawet jeśli spełnione są ww. wymagania.

Microsoft podaje bowiem, że urządzenie niekoniecznie musi pokazać przycisk „Pobierz i zainstaluj”, ponieważ to producent decyduje o jego dostępności. Jest jeszcze inny scenariusz – jeżeli opcja ta nie jest widoczna, może to oznaczać, że sprzęt prawdopodobnie ma problemy z kompatybilnością z Windows 10 May 2020 Update. W takiej sytuacji możliwość aktualizacji pojawi się dopiero wtedy, gdy firma upewni się, że jej zainstalowanie nie wywoła niepożądanych skutków ubocznych (co niestety nierzadko miało miejsce w przeszłości).

Na razie to jedyny sposób na pobranie i zainstalowanie Windows 10 May 2020 Update. Microsoft będzie się bacznie jej przyglądał i sukcesywnie udostępniał ją kolejnym użytkownikom wspieranych urządzeń.

