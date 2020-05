Aktualizacja gier w GeForce NOW – polskie akcenty w usłudze NVIDII

Lista gier w usłudze streamingowej NVIDIA GeForce NOW stale się powiększa, a fani rozgrywki w chmurze nie mogą narzekać na brak różnorodności na platformie zielonych. Tym razem do grona dostępnych produkcji dołączyło aż osiemnaście gier, w tym kilka prawdziwych perełek, które ucieszą nie tylko fanów dużych hitów, ale też mniejszych ciekawostek z segmentu gier niezależnych.

Zestaw świetnych klasyków

GeForce NOW straciło ostatnio wsparcie kilku sporych wydawców, ale nie zniechęciło to firmy NVIDIA do dalszej pracy nad jedną z najlepszych usług do gry w chmurze.

Choć w tym tygodniu próżno szukać w segmencie nowości samych największych hitów, to lista wciąż jest bardzo interesująca. Zestawienie nowo dodanych tytułów prezentuje się następująco:

ATOM RPG: Trudograd,

Super Mega Baseball 3,

Aven Colony,

Battlestar Galactica Deadlock,

Bomber Crew,

Dangaronpa V3: Killing Harmony,

The Legend of Heroes: Trails in the Sky Second Chapter,

Europa Universalis III Complete,

Goat Simulator,

The King of Fighters XIV,

Kingdom: New Lands,

Men of War: Oddział Szturmowy,

Party Hard,

Risen 2: Mroczne Wody,

Surgeon Simulator,

The Wild Eight.

Jak widać lista opiewa w kilka najpopularniejszych gier indie ostatnich lat, parę klasyków i nieco mniejszych produkcji i z pewnością każdy znajdzie coś wpasowującego się w swoje gusta.

Dwie wybitnie dobre gry wydane przez Polaków

To jeszcze nie koniec nowości, bowiem do usługi trafi też zawierająca wszystkie dodatki gra Dead Island: Riptide Definitive Edition, czyli odświeżone wydanie świetnej produkcji wrocławskiego Techlandu z żywymi trupami w roli głównej.

Ponadto, do puli dostępnych tytułów dodano bardzo wysoko ocenione przez Konrada Pisulę Children of Morta, czyli piękny i bardzo wymagający tytuł roguelike wydany przez nasze rodzime 11 Bit Studios.

GeForce NOW jest aktualizowane cyklicznie raz w tygodniu. Abonament w wersji Founders pozwalający na pełne cieszenie się usługą jest na ten moment wyprzedany, ale wszyscy chętni użytkownicy mogą zapoznać się z jej bezpłatną, próbną wersją w tym miejscu.

Polecamy również:

Źródło: informacja prasowa