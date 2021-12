Jedna aplikacja, by wszystkim zarządzać

NVIDIA wprowadziła najnowszą aktualizację usługi GeForce NOW, która od teraz jest zdecydowanie bardziej przyjazna dla użytkownika. Największą zmianą, którą wnosi uaktualnienie jest możliwość połączenia konta usługi z Ubisoft Connect. Ponadto polepsza doznania z gry na komputerach osobistych Apple z systemem macOS.

GeForce NOW z możliwością połączenia konta z Ubisoft Connect

Najnowsza wersja 2.0.36 daje możliwość przede wszystkim łatwego połączenia konta usługi GeForce NOW z kontem Ubisoft Connect, dzięki czemu użytkownik będzie w stanie szybciej uruchomić ulubione tytuły za sprawą automatycznego logowania na jego konto. W ten sposób nie trzeba się logować za każdym razem, co na pewno ułatwi życie graczom — zapamiętywanie kolejnych haseł czy kopiowanie ich z menadżera może być uciążliwe.

Ponadto ostatnia aktualizacja GeForce NOW wprowadza obsługę komputerów stacjonarnych (jak i laptopów) Apple. Od teraz granie na makach będzie miało zdecydowanie więcej sensu, bowiem sam komputer nie jest wykorzystywany do renderowania ramek obrazowych w czasie rzeczywistym, a jedynie do odbierania rozgrywki przez sieć. Gra działa na serwerach NVIDII, a sam MacBook (iMac) z niedostosowanymi pod gry komponentami, wyświetla grę w wysokiej jakości.

Co ciekawe, GeForce NOW obsługuje zapisywanie stanu gry, a więc bez problemu możemy przełączać się między MacBookiem a gamingowym komputerem, bez utraty postępu w grze.

NVIDIA przemyślała także aspekt gry w natywnej rozdzielczości na laptopach MacBook M1, ponieważ te cechują się wyświetlaczem pracującym w WQXGA (2560 × 1600 pikseli), i jak się okazuje – taka również jest wspierana. Aby grać w takiej rozdzielczości, trzeba jednak wykupić usługę GeForce NOW RTX 3080. Subskrypcja poza wyższymi nastawami graficznymi, obsługą wyższych rozdzielczości oferuje również dłuższe sesje gier — nawet do ośmiu godzin.