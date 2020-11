AirPods 3 będą się znacząco różnić od dotychczasowych słuchawek Apple

Jedne z najczęściej kupowanych słuchawek bezprzewodowych doczekają się większych zmian. AirPods 3 będą się charakteryzować zauważalnie przeprojektowanym designem, czerpiącym z modelu Pro.

AirPods 3 z nowym wyglądem

Pierwsza generacja bezprzewodowych słuchawek Apple zadebiutowała w 2016 roku, czyli w tym samym, w którym firma Tima Cooka zdecydowała się usunąć złącze minijack z iPhone’ów. Słuchawki, przez niektórych porównywane do końcówek do szczoteczek elektrycznych, szybko okazały się ogromnym hitem, przynosząc Apple spory zastrzyk gotówki.

Na kolejną wersję musieliśmy czekać aż trzy lata, ale nie wprowadziła ona większych zmian. Co więcej, obie generacja łatwo jest pomylić – wyglądają identycznie. Większe nowości trafiły dopiero do modelu AirPods Pro, zarówno pod względem dostępnych funkcji, jak i samego wzornictwa. Należy jednak mieć na uwadze, że mówimy o droższych słuchawkach, skierowanych do bardziej wymagających klientów.

Jak informuje MacRumors, powołując się na materiały udostępnione przez DuanRui, podstawową wersję bezprzewodowych słuchawek czeka w końcu większe odświeżenie. Grafiki, mające przedstawiać AirPods 3, sugerują zauważalne zmiany we wzornictwie. Nowy model przypomina wersję Pro.

Wyraźnie widać, że AirPods 3 prawdopodobnie otrzymają krótsze trzonki i większą część douszną. Zabraknie jednak silikonowych wkładek znanych z AirPods Pro.

Zmienione podejście do obsługi

W AirPods Pro wprowadzono czujniki nacisku umieszczone u nasady słuchawek. To właśnie one służą do sterowania podstawowymi funkcjami, takimi jak wstrzymanie odtwarzania czy zmiana piosenki. Rozwiązanie najpewniej trafi również do AirPods 3, zastępując gesty oparte o stuknięcia w obudowę słuchawek.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Wcześniej wspomniałem, że nowa generacja będzie pozbawiona silikonowych wkładek. Ich brak sugeruje, że na pokładzie nie znajdzie się funkcja aktywnej redukcji szumów – ANC. Można było się tego spodziewać – jej wprowadzenie zbytnio zbliżyłoby wariant podstawowy do wersji Pro, co mogłoby negatywnie odbić się na sprzedaży tej ostatniej.

Warto dodać, że nowy raport odnosi się także do słuchawek AirPods Lite, o których mogliśmy usłyszeć we wcześniejszych raportach. AirPods 3 mają być wspomnianym modelem Lite. Apple wciąż ma oferować tylko dwie wersje „mniejszych AirPodsów” – podstawowe i droższe Pro, trzeci model raczej nie zadebiutuje.

Nie poznaliśmy jeszcze żadnego konkretnego terminu, ale przecieki wskazują premierę trzeciej generacji AirPods w pierwszej połowie 2021 roku. Niewykluczone, że pojawią się one wraz z nausznymi słuchawkami AirPods Studio.