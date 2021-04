Acer Predator X25 to wymarzony monitor dla wymagających graczy

Gracze to specyficzna grupa użytkowników. Wielu producentów zaciekle walczy o ich względy i musi się naprawdę postarać, aby docelowi klienci zainteresowali się dedykowanymi im urządzeniami. Monitorowi Acer Predator X25 jak najbardziej może się to udać, bowiem jest to wymarzony monitor dla wymagających graczy.

Segment smartfonów dla graczy w ostatnich latach mocno się rozrósł, a w minionych tygodniach na rynek trafiło kilka dedykowanych im modeli, w tym Asus ROG Phone 5 i Lenovo Legion Phone Duel 2. Dla wielu użytkowników główną maszyną do grania wciąż jest jednak komputer stacjonarny, do którego trzeba podłączyć odpowiedni monitor, spełniający wysokie wymagania. Nowy Acer Predator X25 powinien w 100% je zaspokoić.

Specyfikacja Acer Predator X25 – wymarzony monitor dla wymagających graczy

Sam producent deklaruje, że „monitor Acer Predator X25 przeznaczony jest dla najbardziej wymagających oraz profesjonalnych graczy”. Świadczy o tym zastosowanie ekranu, który zapewnia czas reakcji na poziomie zaledwie 0,3 sekundy, a ponadto oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 360 Hz.

To jednak jeszcze nie koniec dedykowanych graczom rozwiązań. Monitor Acer Predator X25 wykorzystuje bowiem również technologię NVIDIA Reflex, w skład której wchodzi oprogramowanie Reflex Latency Analyzer – ma ono za zadanie mierzyć czas upływający od naciśnięcia przycisku myszy do momentu reakcji ekranu. Analiza pomiaru umożliwia precyzyjne określenie wszelkich opóźnień i poprawę komunikacji między kontrolerem, komputerem i monitorem.

źródło: Acer

Wyświetlacz monitora Acer Predator X25 został wykonany w technologii IPS i ma rozdzielczość Full HD. Obsługuje też standard HDR i zapewnia pokrycie 99% przestrzeni kolorów sRGB. Ponadto potrafi również automatycznie dostosowywać jasność i temperaturę barw do warunków oświetlenia. Funkcja LightSense dopasowuje jasność i ma za zadanie zapewnić, aby wyświetlany obraz był zawsze jak najwyższej jakości, bez względu na poziom natężenia światła otoczenia. Z kolei opcja AdaptiveLight dostosowuje podświetlenie panelu do barwy światła w otoczeniu.

Monitor Acer Predator X25 oferuje także rozwiązanie o nazwie Predator GameView, które wykorzystuje tryby zaprojektowane z myślą o określonych gatunkach gier – FPS-ów, wyścigów lub tytułów sportowych. Jednocześnie producent nie zapomniał o ochronie oczu graczy – tryb ProxiSense przypomni użytkownikom o konieczności zrobienia przerwy po upływie określonego czasu.

źródło: Acer

Na pokładzie urządzenia nie zabrakło również portów USB (jest ich w sumie aż pięć), a także pasków LED-owych. Ich podświetlenie da się synchronizować na przykład z odtwarzaną muzyką. Posiadacze tego modelu będą mogli też ustawić go pod własne widzimisię – można go odchylić, obrócić, ustawić w pionie oraz regulować jego wysokość.

Cena Acer Predator X25 została ustalona w Polsce na 3999 złotych. Będzie on dostępny w sklepach jeszcze w tym miesiącu – szukajcie go m.in. w sieci Media Expert.