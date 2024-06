Jak będzie wyglądać najbliższa przyszłość Facebooka?

W dzisiejszych czasach wszystko bardzo szybko się zmienia. Fakt ten nie omija także mediów społecznościowych. Trudno wyobrazić sobie, jak mogą zmienić się w ciągu nadchodzących 10, a nawet 20 lat. Meta postanowiła zdradzić nieco ze swoich planów i podzielić się z użytkownikami tym, jak Facebook będzie się rozwijać. Są dwie kluczowe kwestie. Jakie?

To dla tej grupy wiekowej będzie Facebook

W swoim komunikacie Meta, czyli właściciel m.in. Facebooka, podkreśla, że wizja jest dość przejrzysta. Platforma w dalszych ciągu ma spełniać swoją podstawową funkcję, a więc służyć do „odkrywania społeczności” i ułatwiania nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Firma podkreśla, ż dynamicznie rozwija swoje produkty, aby sprostać nowym oczekiwaniom.

Myśląc o kolejnych 20 latach, Meta koncentruje się na dwóch kluczowych aspektach: tworzeniu nowej generacji mediów społecznościowych skierowanych do „młodych dorosłych” oraz wykorzystywaniu nowych możliwości, jakie oferują produkty oparte o sztuczną inteligencję.

źrtódlo: Meta

Zacznijmy od pierwszego punktu. Chociaż Meta podkreśla, że Facebook nadal będzie dostępny dla wszystkich, jednocześnie chce skupić się na jednej grupie wiekowej, a mianowicie „młodych dorosłych”.

Tak jak można się spodziewać, w komunikacie platformy znajdziemy bardzo ładne „okrągłe” zdania na temat tego, że Facebook może pomagać osobom z tej grupy wiekowej m.in. w utrzymaniu kontaktów ze znajomymi po wyprowadzce na studia itd. Meta powołuje się jednak na dane, które pokazują, że jest to grupa, która najczęściej korzysta z Facebooka, a co za tym idzie – można na niej najwięcej zarobić.

Sztuczna inteligencja to przyszłość mediów społecznościowych

Z tym stwierdzeniem można oczywiście dyskutować, ale sztuczna inteligencja coraz chętniej będzie wykorzystywana także przez Facebooka. Jak informuje Meta – głównie do personalizacji contentu wyświetlanego użytkownikom. Do 2026 roku serwis ma posiadać najlepszy na świecie system rekomendacji, czyli dostosowywania treści do użytkowników. To jednak nie wszystko, ponieważ firma zapowiada także rozwój generatywnej AI, która ma natychmiast odpowiadać na pytania użytkowników.

Meta dodaje, że już wprowadziła pewne ułatwienia dla internautów, takie jak nowy pełnoekranowy odtwarzacz wideo na Facebooku. Ma to związek z faktem, że zaobserwowano 80% wzrost prywatnego udostępniania treści wideo.

Serwis chwali się także, że ułatwił każdemu zostanie twórcą i zarabianie pieniędzy, wprowadzając Tryb profesjonalny dla osób publikujących posty publicznie. Udoskonalono również model wypłat, aby płacić twórcom na podstawie wyników ich treści, rozszerzając możliwości monetyzacji na wszystkie formaty – zdjęcia, filmy i tekst.