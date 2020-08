Śpieszcie się! Premierowe A Total War Saga: TROY dostępne za darmo, ale tylko przez najbliższe 24 godziny!

Na ten dzień czekało wielu graczy! Epic Games Store zaszalało i zaserwowało dzisiaj swoim użytkownikom bardzo hojne prezenty, bo oprócz Remnant: From the Ashes i Kolekcji gier Alto, postanowiło też rozdać wszystkim… premierowe A Total War Saga: TROY!

A Total War Saga: TROY

Takie promocje nie zdarzają się codziennie. Debiutująca dziś, najnowsza gra studia Creative Assembly — A Total War Saga: TROY, jest do zagarnięcia za darmo przez 24 godziny na platformie Epic Games Store, o czym zresztą firma informowała już parę dni temu na swoim Twitterze.

Czy warto w nowego Total Wara zagrać? Jak najbardziej tak, i to nie tylko dlatego, że to świeża gra, bo – jak sugerują pierwsze recenzje – mamy do czynienia z naprawdę grywalnym i kompetentnym tytułem. TROY to poboczny projekt serii Total War, osadzony w czasach wojny trojańskiej, gdzie możemy wcielić się zarówno w oblegane przez nieprzyjaciela miasto, jak i w greckich napastników.

Mechaniki serii z grubsza pozostały takie same, a ładna oprawa graficzna i dźwiękowa tylko dopełnia cały tytuł. Z pewnością jest to pozycja obowiązkowa dla fanów epopei Homera ;)

Minimalne wymagania A Total War Saga: TROY prezentują się następująco:

System operacyjny: Windows 7/8.1/10 Procesor: Intel Core 2 Duo z 3,0 GHz lub Intel i7 8550U z 1,80 GHz Pamięć RAM: 4/6 GB (4 GB dla dedykowanej karty graficznej i 6 GB dla zintegrowanej) Wolne miejsce na dysku: 26 GB Karta graficzna: NVIDIA GTX 460 z 1 GB VRAM, AMD Radeon HD 5770 z 1 GB VRAM lub Intel UHD Graphics 620

Najnowszy Total War oferuje polskie napisy i jest kompatybilny jedynie z systemem Windows.

A Total War Saga: TROY możecie pobrać ze strony Epic Games Store lub bezpośrednio z aplikacji sklepu już dziś, od godziny 15:00. Radzę się jednak pośpieszyć, bo gra będzie dostępna za darmo tylko przez następne 24 godziny!

Co jednak ciekawe, A Total War Saga: TROY to nie jedyna gra, jaką przypiszemy w tym tygodniu bezpłatnie do konta Epic Games Store, bo już tradycyjnie dostajemy kilka darmowych tytułów na nadchodzący tydzień.

Wszyscy fani gier kooperacyjnych będą w tym tygodniu zadowoleni. Remnant: From the Ashes to bardzo ciekawy mix gatunków gier i światów od młodego, ale doświadczonego studia Gunfire Games, twórców m.in. Darksiders III.

W Remnant wcielamy się w ocalałego bohatera, który stara się przetrwać w niebezpiecznym, postapokaliptycznym świecie. Na szczególne uznanie w tej produkcji zasługuje oprawa audiowizualna, jak i cały styl gry.

Te gry fani tytułów mobilnych z pewnością kojarzą. Alto’s Adventure i Alto’s Odyssey to wysoko oceniane produkcje studia Team Alto, które podbiły serca graczy mobilnych na całym świecie. Teraz więc pora na graczy konsolowych i PC.

Do przejścia twórcy oddali graczom ponad 120 plansz, a także 360 celów. Ponadto można wcielić się w aż 7 wyjątkowych postaci. Co ciekawe, ta kolekcja gier, tak samo, jak A Total War Saga: TROY, ma swoją premierę właśnie dzisiaj!

Remnant: From the Ashes i Kolekcję Alto można przypisać do konta za darmo do 20 sierpnia 2020 roku. Tytuły te będą dostępne na stronie Epic Games Store dziś od godziny 17:00.

