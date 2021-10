Wiedźmin 3 ograny na Steam Deck. Valve pokazało wnętrze konsoli

Konsola Steam Deck od Valve robi coraz więcej szumu w branży gamingowej. Co chwila dowiadujemy się kolejnych ciekawych informacji na jej temat. Wczoraj mieliśmy okazję sprawdzić, jak prezentuje się na niej Wiedźmin 3, a w międzyczasie Valve opublikowało filmik, w którym pokazuje graczom wnętrze konsoli.

Zacznijmy od bebechów Steam Deck

Na swoim kanale YouTube Valve opublikowało krótki filmik, na którym pokazano, jak konsola wygląda w środku. Zdradzono również, jak przebiega proces wymiany poszczególnych części – dysku SDD i gałki pada. Wytłumaczono także, czym może grozić otwarcie konsoli „na własną rękę” i już teraz śmiało możemy stwierdzić, że lepiej tego nie robić, nie mając odpowiedniej wiedzy.

Steam Deck nie będzie należał do najmocniejszych urządzeń pod względem wytrzymałości. Jeśli upadnie – może się to skończyć sporymi zniszczeniami. Poza tym zastosowane śrubki szybko się ścierają, co może utrudnić ponowne składanie konsoli.

Rozkręcając Steam Deck musimy się też liczyć z ryzykiem uszkodzenia baterii, a jak możecie się domyślać – wyrządzone przez nas szkody nie podlegają gwarancji. Nie zmienia to jednak faktu, że sam pomysł zaprezentowania konsoli od środka i pokazania, jak ją rozkręcić wraz z informacjami, czym to grozi, jest bardzo miłym gestem ze strony Valve.

Steam Deck trafi na rynek już wkrótce – pierwsze egzemplarze zostaną wysłane w grudniu 2021 roku. Ze względu na duże zainteresowanie konsolą, jeśli nie zamówiliście jej wcześniej, będziecie musieli trochę poczekać – prawdopodobnie do połowy 2022 roku.

Konsola Valve ma stanowić realną konkurencję dla Nintendo Switch i niedawno zapowiedzianego Lenovo Legion Play, co oczywiście nas – graczy, powinno bardzo ucieszyć.

Wiedźmin 3 na Steam Deck

CD Project RED udostępniło filmiki, prezentujące rozgrywkę w Wiedźminie 3 na konsoli Steam Deck. Ciężko tutaj mówić o gameplayu z krwi i kości, ale na pierwszy rzut oka wszystko działa bardzo płynnie – także podczas walki czy konnej wycieczki po mieście. Samo sterowanie też nie wygląda na specjalnie skomplikowane, choć oczywiście ciężko powiedzieć, jak będzie w praktyce.

Oprócz CD Project RED wsparcie dla Steam Deck zapowiedziało także kilku deweloperów gier multiplayer. Na ten moment ze swoimi znajomymi zagramy na konsoli Valve m.in. w: