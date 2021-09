YouTube pozwoli pobierać filmy także na desktopie. Funkcję można już testować

Google planuje wprowadzić oficjalny sposób pobierania filmów na YouTube w przeglądarkach internetowych na komputerze. Funkcja zapewni wygodny dostęp do materiałów w dobrej jakości, gdy przykładowo posiadamy słabe połączenie z internetem.

Pobieranie filmów także na desktopie

Możliwość pobierania filmów z YouTube nie jest żadną nowością na komputerach. Dostępnych jest sporo różnych narzędzi, w tym stron internetowych i dodatków do przeglądarek, które pozwalają zapisać wideo lokalnie na dysku. Należy jednak zaznaczyć, że mamy do czynienia z nieoficjalnymi rozwiązaniami, niekoniecznie mile widzianymi przez firmę z Mountain View.

Natomiast teraz Google chce wprowadzić podobną funkcjonalność, ale domyślnie zintegrowaną ze swoim serwisem. Warto dodać, że firma opcję pobierania już jakiś czas temu wdrożyła w mobilnych aplikacjach na Androida i iOS.

Możliwość pobierania filmów jest już dostępna, ale obecnie jako funkcja eksperymentalna. W związku z tym, należy mieć na uwadze, że nie zawsze może działać poprawnie. Co więcej, do grona testerów mogą dołączyć wyłącznie osoby opłacające YouTube Premium.

Google zaznacza, że rozwiązanie nie działa na wszystkich przeglądarkach internetowych. Zalecane jest posiadanie najnowszej wersji Chrome’a, Edge’a lub Opery.

W celu pobrania filmu może kliknąć na przycisk „Pobierz” umieszczony tuż pod oknem z wyświetlanym materiałem lub wybierać odpowiednią opcję z menu kontekstowego, dostępnego pod „trzema kropkami”. Maksymalna dostępna rozdzielczość to 1080p.

Pobrane filmy znajdziemy w specjalnie przygotowanej sekcji. Powinna być ona dostępna na wyżej wymienionych przeglądarkach internetowych na wszystkich popularnych systemach operacyjnych – Windows, macOS i ChromeOS.

Oczywiście pobrane filmy możemy w dowolnym momencie usunąć, aby chociażby zwolnić niepotrzebnie zajmowane miejsce na dysku komputera.

Należy się pospieszyć

Jeśli chcesz sprawdzić funkcję, która w niedalekiej przyszłość najpewniej trafi do wszystkich użytkowników YouTube Premium, to nie masz nieograniczonego czasu. Google wyraźnie zaznacza, że testy potrwają do 19 października. Do grona testerów można dołączyć z poziomu tej strony.

Trudno teraz stwierdzić, czy wraz z zakończeniem fazy eksperymentalnej, opcja pobierania filmów na YouTube zostanie od razu udostępniona w stabilnym wydaniu. Niewykluczone, że jednak będziemy musieli poczekać trochę dłużej.