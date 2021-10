Ile kosztują części do iPhone 13 Pro? Ta kwota może Was zaskoczyć

W połowie ubiegłego miesiąca Apple zaprezentowało i wprowadziło na rynek swoją najnowszą generację flagowców. W serii znajdziemy cztery smartfony, w tym dwa z dopiskiem „Pro”, które dostały niespotykaną w świecie iPhone’ów funkcję – wysokie odświeżanie ekranu. Zastanawialiście się kiedyś, jaki jest koszt wyprodukowania takiego flagowca od Apple z nową funkcją? Chyba każdy entuzjasta smartfonów zadawał sobie takie pytanie. Teraz otrzymaliśmy odpowiedź na nie, bowiem pojawiły się dane na temat kosztu komponentów do modelu iPhone 13 Pro.

Komponenty do smartfona iPhone 13 Pro okazują się dość tanie

W internecie nie brakuje testów wytrzymałości, odporności czy nawet przedstawiających rozmontowanie na części pierwsze flagowca firmy z Cupertino. Na przykład zagraniczny portal TechInsighst dokonał całkowitej rozbiórki smartfona iPhone 13 Pro, dzięki temu dowiadujemy się wielu ciekawych, niespodziewanych szczegółów na temat tego urządzenia.

Portal wziął na warsztat model iPhone 13 Pro z 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Płyta główna smartfona potwierdza, że ma on na pokładzie 6 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X – tak, jak okazuje się, nie jest to najnowszy niskonapięciowy RAM piątej generacji, tylko nieco starszy. To dość ciekawa informacja, patrząc na to, że androidowa konkurencja implementuje do swoich sztandarowych urządzeń LPDDR5.

iPhone 13 Pro (fot. Andrzej Libiszewski, Tabletowo.pl)

Gwoli formalności trzeba też przypomnieć o tym, że – jak już było wcześniej wiadomo – podstawowy iPhone 13 jest wyposażony w 4-rdzeniowy układ graficzny, podczas gdy modele z dopiskiem „Pro” w 5-rdzeniowy.

Portal donosi także, że iPhone 13 ma na pokładzie sensor główny, w którym piksele mają rozmiar 1,7 µm (iPhone 12 cechował się 1,4 µm pikselami), natomiast w przypadku modelu iPhone 13 Pro są one większe (1,9 µm). W tym miejscu warto zauważyć, że iPhone 12 Pro miał piksele tej samej wielkości, co podstawowy iPhone 12.

Płyta główna smartfona iPhone 13 Pro (źródło: techinsights)

Wszystkie komponenty do modelu iPhone 13 Pro kosztują ~570 dolarów (równowartość ~2240 złotych). Jest to minimalnie więcej niż w przypadku poprzednika, bowiem części do niego zostały wycenione na 548 dolarów. Nieco wyższa cena podzespołów najprawdopodobniej wynika z bardziej zaawansowanego ekranu o wysokiej częstotliwości odświeżania, a także kilku innych usprawnień.

Podana powyżej cena naturalnie nie zawiera kosztów oprogramowania, wysyłek, budowy smartfona, reklam czy podatków. Dla przypomnienia, iPhone 13 Pro 256 GB obecnie kosztuje w Polsce 5699 złotych lub 1099 dolarów w Stanach Zjednoczonych, zatem części do niego stanowią niewiele ponad 50% rekomendowanej ceny detalicznej w USA.