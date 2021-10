Wystarczyła chwila nieuwagi, aby zepsuć całą niespodziankę. Wygląd oraz częściowa specyfikacja Nokii T20 w sieci

Mając na uwadze liczne ostatnimi czasy zapowiedzi tego typu urządzeń, śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że tablety po latach macoszego traktowania powoli zaczynają wracać do łask. Dla marki Nokia nie jest to pierwszyzna (zob. Nokia N1), choć o jej dotychczasowych osiągnięciach na tym polu trudno opowiadać w kategoriach sukcesu. O fotel lidera segmentu budżetowych tabletów postara się zawalczyć jedno z nadchodzących urządzeń HMD Global – Nokia T20, którego częściowa specyfikacja techniczna oraz wygląd nie stanowią już tajemnicy.

Nokia T20 – wszystko, co wiemy o nadchodzącym tablecie

Opisywany przypadek jest wręcz podręcznikowym przykładem zastosowania w praktyce doskonale wszystkim znanego porzekadła brzmiącego „W internecie nic nie ginie”. Wietnamski serwis Zingnews nieco się bowiem pospieszył z publikacją artykułu dotyczącego zbliżającego się wielkimi krokami tabletu fińskiej marki – wpis zniknął ze strony równie szybko, co się na niej pojawił. Dzięki uprzejmości jednego z Czytelników portalu udało odzyskać się przynajmniej część skasowanych informacji, m.in. wygląd tabletu Nokia T20.

Dzięki temu wiemy, że Nokia T20 będzie mogła pochwalić się rozsądnej grubości ramkami wokół ekranu. W oczy rzucają się dwa aparaty fotograficzne: jeden na froncie urządzenia oraz drugi na tylnym panelu. Temu ostatniemu towarzyszy pojedyncza dioda doświetlająca. Warto też wspomnieć o obecności 3,5 mm złącza słuchawkowego mini-jack. Ponadto na jednej z krawędzi znalazło się miejsce na głośnik oraz fizyczny przycisk, zapewne służący do włączania i blokowania tabletu.

Wedle dostępnych na dzień dzisiejszy informacji, tablet Nokia T20 ma zostać wyposażony w 10,36-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 1916×1200 pikseli. Na jego pokładzie znajdzie się ośmiordzeniowy procesor Unisoc T610 1,82 GHz z układem graficznym Mali-G52. Urządzenie będzie dostępne w przynajmniej jednej konfiguracji, oferującej 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci lokalnej.

Do sprzedaży maja trafić dwa warianty: łączący się bezprzewodowo wyłącznie za pomocą Wi-Fi i dodatkowo wspierający sieci komórkowe 4G. Akumulator o nieznanej jeszcze pojemności będzie można naładować z mocą 10 W. Całość ma działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11.

Oczekuje się, że Nokia T20 trafi na sklepowe półki w cenie wynoszącej odpowiednio od ~185 do ~217 funtów szterlingów (~990 złotych – ~1160 złotych) za wariant podstawowy oraz od ~202 do ~237 GBP (~1080 złotych – ~1270 złotych) za wersję z modemem LTE. Na więcej informacji warto zaczekać do dnia premiery, która odbędzie się już 6 października 2021 roku.