Halo Infinite otrzyma szerokie ułatwienia dostępu. Xbox ma być platformą dla każdego

Od lat niepełnosprawni gracze muszą radzić sobie z przeciwnościami, o których wielu deweloperów nawet nie zdawało sobie sprawy. Powolnym krokiem jednak największe studia starają się dostosować swoje produkcje tak, aby jak najwięcej osób mogło się nimi cieszyć bez kompromisów. Xbox wraz ze swoim Halo Infinite, dołącza do tej zacnej grupy.

Spore ułatwienia dostępu dla graczy Halo Infinite

Wsparcie dla klawiatury i myszki, dowolna zmiana przycisków sterujących grą czy funkcje pozwalające grać daltonistom – to na ten moment obowiązkowe minimum, jakie Halo Infinite zapewnia. Lista ułatwień dostępu, które 343 Industries przygotowało w swojej najnowszej produkcji, jest jednak naprawdę imponująca. Rzućmy tylko okiem na jej zawartość.

Ułatwienia związane z napisami:

zmiana rozmiaru czcionki,

zmiana przezroczystości tła napisów,

kolorowe podpisy dla kwestii poszczególnych postaci,

wybór pomiędzy pełnymi napisami z narracją lub napisami tylko dla dialogów.

Ułatwienia związane z rozgrywką:

zmiana rozmiaru czcionki w menu oraz w interfejsie gry,

możliwość dostosowania prędkości narracji, dla osób które używają czytników ekranu,

opcja zmiany koloru przeciwników na inny niż czerwony lub niebieski,

ułatwienia pozwalające na łatwiejszą identyfikację elementów interfejsu,

zamiana tekstu na mowę oraz mowy na tekst – dla osób, które potrzebują syntezatora mowy podczas rozgrywki sieciowej,

zaawansowane opcje kontroli poziomów głośności dla wielu dźwięków w grze,

możliwość modyfikacji sterowania pojazdami, poza klasycznym „przechyl prawą gałkę by nadać kierunek”.

Jak donosi serwis The Verge, 343 Industries podjęło także współpracę z firmą Warfighter Engaged, która zajmie się protetycznym wspomaganiem niepełnosprawnych graczy Halo Infinite. Wszystko po to, aby jak najwięcej graczy mogło cieszyć zbliżającą się produkcją. Ta z kolei pojawi się już 8 grudnia 2021 roku na konsolach Xbox One, Xbox Series S i Xbox Series X oraz komputerach PC.

Usprawnienia w sklepie Xbox

Nowości związane z ułatwieniami dostępu dotyczą także sklepu cyfrowego na konsoli Microsoftu. Tam pojawiła się specjalna sekcja, dzięki której niepełnosprawni gracze będą mogli zakupić produkcje, posiadające specjalne funkcje przygotowane z myślą o nich.

W sekcji tej gracze łatwo też zaznaczą tytuły posiadające wizualne lub dźwiękowe usprawnienia. Wszystko po to, aby przed zakupem mogli łatwiej uzyskać informacje o oferowanych przez daną produkcję ułatwieniach dostępu.

Zakładka z grami zawierającymi ułatwienia dostępu na konsolach Microsoftu – nie do ominięcia (źródło: Xbox Wire)

To jednak nie wszystko, ponieważ Xbox zapowiedział również dwie całkowicie nowe funkcje, jakie wkrótce pojawią się w oprogramowaniu systemowym:

Filtry Kolorów – opcja, która będzie w stanie nałożyć nakładkę z filtrem kolorów na każdą, nawet uruchomioną w trybie wstecznej kompatybilności, produkcję na konsoli Microsoftu. Przyszłe wydawnictwa także będą musiały wspierać tę nowość.

– opcja, która będzie w stanie nałożyć nakładkę z filtrem kolorów na każdą, nawet uruchomioną w trybie wstecznej kompatybilności, produkcję na konsoli Microsoftu. Przyszłe wydawnictwa także będą musiały wspierać tę nowość. Szybkie Ustawienia – możliwość szybkiego włączenia i wyłączenia ułatwień dostępu z poziomu menu wywołanego przyciskiem Xbox na kontrolerze. Przydatne, gdy osoby niepełnosprawne współdzielą sprzęt z innymi użytkownikami, chcącymi grać w tradycyjny sposób.

Patrząc na to, że wkrótce na platformie Phila Spencera pojawią się także funkcje związane z trybem nocnym oraz globalną zamianą tekstu na mowę (i odwrotnie), trudno nie cieszyć się z takiego rozwoju sytuacji. Gry powinny łączyć, a nie dzielić. Dlatego im szybciej większa liczba producentów pójdzie drogą giganta z Redmond, tym świat gier będzie przynajmniej odrobinę lepszym miejscem, niezależnie od tego, co dzieje się w prawdziwym życiu.