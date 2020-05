USB 4 – jeden port, by wszystkimi rządzić, jeden by je odnaleźć i kablami połączyć

Konsorcjum VESA ogłosiło nowy tryb działania portów USB 4. Co to oznacza? Między innymi pełną obsługę DisplayPort 2.0. Czyli tak, będzie szybciej.

Zwykle nasze stanowiska pracy nie wykraczają poza zestaw dwóch monitorów, choć zdarzają się i zestawy biurowe, przy których można się poczuć niczym operator interfejsu człowiek-maszyna w Matriksie.

Im wyższe rozdzielczości ekranów, tym większe problemy mogą pojawić się podczas przesyłania do nich obrazu – niektóre porty mają ograniczoną przepustowość i nic na to nie poradzimy, nawet mając potężny komputer. Lekiem na to ma być nowy tryb działania portów USB 4, który został ogłoszony przez konsorcjum Video Electronics Standards Association.

USB 4 to coś dla monitorów 10K

Temat nie jest obcy osobom pracującym na monitorach o rozdzielczości 10K. Już od lipca ubiegłego roku producenci sprzętu mogą wyposażać swoje urządzenia w porty DisplayPort 2.0, które wykorzystują technologię Thunderbolt 3 i gniazda USB typu C do przesyłania informacji z szybkością 80 Gb/s w jedną stronę.

To prawdziwe zbawienie dla tych, którzy siedzą przy wielu monitorach – jeśli tylko są one kompatybilne z DisplayPort 2.0. Korzystając z tego standardu, można podłączyć do portu dwa monitory 8K odświeżające obraz w 120 Hz, trzy monitory 10K odświeżające obraz w 60 Hz lub jeden monitor 16K z odświeżaniem 60 Hz.

Te same możliwości będą teraz stać przed zwykłymi portami USB 4. Konsorcjum VESA ogłosiło, że standard otrzymał ulepszoną specyfikację DisplayPort Alt Mode 2.0, umożliwiającą obsługę DisplayPort 2.0 przez przyporządkowanie pinom trybu pracy w jednym kierunku (bez podziału na sekcję odbierania i wysyłania danych, i przestawiając je tylko na tryb wysyłania).

Jak podał wiceprezes zarządu VESA Syed Athar Hussain,

„Dzięki nowej specyfikacji DisplayPort Alt Mode 2.0, USB Type-C oferuje teraz atrakcyjne rozwiązania w jednym złączu dla […] profesjonalnych wyświetlaczy HDR, łącząc przepustowość wideo 80 Gb/s i inne ważne funkcje DisplayPort 2.0 z transportem danych USB i dostarczaniem energii.”

Czekamy na 2021 rok

Jednym słowem, uniwersalna magistrala szeregowa staje się coraz bardziej… uniwersalna. USB 4 będzie oferować prędkości przesyłania znane z Thuderbolt 3.0, przepustowość dla wideo dostępną w DisplayPort 2.0 oraz wszechstronność klasycznego złącza USB-C. Jak podała redakcja Anandtech, standard ten powinien być obsługiwany przez większość aktywnych kabli USB 4, bez konieczności korzystania z dodatkowego kontrolera USB 4 w monitorze.

Pierwszych sprzętów zgodnych z DisplayPort Alt Mode 2.0 powinniśmy spodziewać się w 2021 roku.

źródło: VESA przez petapixel.com